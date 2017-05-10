İlk yerli tünel açma makinesi tanıtıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, E-Berk Makine ve Metalurji AŞ'nin ürettiği Türkiye'nin ilk yerli tünel açma makinesinin tanıtımı dolayısıyla Anadolu Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen törene katıldı.
Arslan, burada yaptığı konuşmada, eskiden kazma kürekle delinen tünellerin betonarme kısmı için günlerce uğraşıldığını hatırlatarak, "Tünel açma makinesi adeta bir fabrika. Ön tarafta kesici ve delici takımlar olsa da, geriye doğru 80-100 metreyi bulan bir fabrika gibi.
Bir taraftan tüneli deliyorsunuz, aynı zamanda daha önce hazırladığınız beton segmentleri getirip yerleştiriyorsunuz, arkasına beton enjekte ediyorsunuz. Böylece, bu makine için 45 dakika ile 1 saat arasında birer metrelik segmentleri yerleştirerek, hem kazıyıp hem imalatı bitirip ilerliyorsunuz." diye konuştu.
Tünel açma makinesinin Türkiye'deki birçok projede kullanıldığını anlatan Arslan, "Şimdi hedefimiz İstanbul'da yapacağımız 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde 16,8 metre çapında tünel delme makinesi kullanmak. Bunları her projede özel olarak sipariş etmek zorundasınız. Tünelin çapı ve zeminin yapısı gereği özel olarak imal ettiriyorsunuz. Bugün dünyanın 8. tünel delme makinesi üreten ülkesi haline geldik." ifadelerini kullandı.
Ekonominin ve ülkenin büyümesi için sanayi, endüstri ve ticaretin büyümesi gerektiğine dikkati çeken Arslan, "Bunun olmazsa olması ulaştırma koridorlarının tamamlanmasıdır. Asya'dan Avrupa'ya ve Londra'dan Pekin'e Türkiye üzerinden giden orta koridoru sadece kara değil, deniz ve hava yollarıyla da tamamlamak gerekiyor. Onun için son 15 yılda katettiğimiz ciddi mesafe var. Bununla yetinmeden çok daha fazlasını yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.