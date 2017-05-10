İlk yerli tünel açma makinesi tanıtıldı

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Ekonominin ve ülkenin büyümesi için sanayi, endüstri ve ticaretin büyümesi gerektiğine dikkati çeken Arslan, "Bunun olmazsa olması ulaştırma koridorlarının tamamlanmasıdır. Asya'dan Avrupa'ya ve Londra'dan Pekin'e Türkiye üzerinden giden orta koridoru sadece kara değil, deniz ve hava yollarıyla da tamamlamak gerekiyor. Onun için son 15 yılda katettiğimiz ciddi mesafe var. Bununla yetinmeden çok daha fazlasını yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.