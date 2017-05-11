Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÜİK kritik verileri açıkladı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mart ayında 3 milyar 57 milyon dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari işlemler açığı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 666 milyon dolar azalarak 3 milyar 57 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 23 milyon dolara geriledi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 793 milyon dolar azalarak 2 milyar 844 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Diğer taraftan, aynı dönemde ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler 124 milyon dolar artarak 158 milyon dolar, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler ise 41 milyon dolar artarak 672 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 28 milyon dolar artarak 749 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 287 milyon dolar artarak 983 milyon dolar oldu.

"AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi"ne göre, ekonomistler mart ayı cari işlemler açığının 3,13 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

SANAYİ CİRO ENDEKSİ ARTTI

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, martta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artış kaydedildi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,6, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 1,2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 31,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 26,2 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, söz konusu ayda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7,7 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti.

İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında, martta bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7,3 ile mobilya imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 6,5 ile diğer imalatlar ve yüzde 6,4 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı takip etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde aynı dönemde en fazla azalış yüzde 19,5 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında oldu. Bu azılışı, yüzde 10,3 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 5,9 ile kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı izledi.

Bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi yüzde 11,9, takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,4 arttı.

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

İhracat birim değer endeksi martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 düşüş gösterdi.

Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 1,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,3 ve yakıtlarda yüzde 24,5 yükseldi. İhracat birim değer endeksinde bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalış kaydedildi.

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 6,7 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,4, yakıtlarda yüzde 25,1 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 0,8 arttı. Söz konusu endeks ocak-mart döneminde geçen yılın birinci çeyreğine göre yüzde 6,7 artış gösterdi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ ARTTI

İhracat miktar endeksi martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 yükseldi. Endeksin aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 39,9, yakıtlarda yüzde 61,4 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 17,7 arttığı görüldü. İhracat miktar endeksi birinci çeyrekte 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış olarak kayıtlara yansıdı.

İthalat miktar endeksi ise bu dönemde yüzde 0,2 yükseldi. Endekste geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,6, yakıtlarda yüzde 4,9 artarken, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 8,3 düşüş yaşandı. İthalat miktar endeksi birinci çeyrekte geçen yılın birinci çeyreğine göre yüzde 0,9 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, şubatta 143,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,9 artışla martta 152,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın mart ayında 141,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,6 yükselerek, bu yılın mart ayında 162,3 oldu.

Şubatta 129,8 olan ithalat miktar endeksi mart ayında yüzde 4 artarak 135 olarak gerçekleşti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın mart ayında 139,1 olan ithalat miktar endeksinin yüzde 0,2 yükselişle bu yılın mart ayında 139,4 olduğu görüldü.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mart 2016'da 113,8 olan dış ticaret haddi 8 puan azalarak, 2017'nin aynı ayında 105,8 oldu. Dış ticaret haddi de, bu yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 7,5 puan azalarak 106,3 olarak kayıtlara geçti.