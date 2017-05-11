Metrekaresi 250 TL'den çiziyorlar

Sokaklarda duvar ve trafolara resimler çizip yazılar yazarken tanışan 2 genç yeteneklerini sokağın dışına taşıyarak, çeşitli iş yeri ve kurumların duvarlarını boyayıp kazanç sağlamaya başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resimleme ve Baskı Bölümü'nde okuyan Onur Orhan Kop ve Mehmet Yasin Uçar'ın yolu, sokaklarda duvarlara resim çizip, yazı yazarken kesişti.
İki öğrenci, daha sonra bu yeteneklerini kazanca dönüştürmek isteyerek belediyeler, kafe ve restoranlar gibi çeşitli yerlerin iç ve dış cephelerini grafiti sanatıyla boyayarak para kazanmaya karar verdi.
İlk siparişlerini internet üzerinden alan, Buca Belediyesinin çeşitli işlerini yapan Kop ve Uçar, son olarak da Nazilli Belediyespor'un tesislerindeki 4 katlı binanın dış cephesini çizdi ve boyadı.
Mehmet Yasin Uçar, lise yıllarında resim yeteneğini keşfettiğini, okulu bitirdikten sonra üniversite sınavlarında Moda Tasarım Bölümü'nü kazandığını fakat bu bölümü sevmediği için bırakıp tekrar sınava hazırlanarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resimleme ve Baskı Bölümü'nü kazandığını anlattı.
Sokaklarda duvar ve trafolara resimler çizip yazılar yazdıkları sırada sınıf arkadaşı Onur Orhan Kop'la yakın arkadaşlık kurduklarını ve bu yeteneklerini kazanca dönüştürmeye karar verdiklerini ifade eden Uçar, şöyle konuştu: