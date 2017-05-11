Metrekaresi 250 TL'den çiziyorlar

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İnsanlar gördükçe kendi mekanlarına da yapmak istiyor. Sonrasında işler iyice açıldı ve biz bunu meslek haline dönüştürdük. İzmir dışında Denizli, İstanbul ve Aydın gibi illerden de sipariş aldık. İnternet üzerinden aldığımız siparişlerin taslağını çizip, mail ortamından karşı tarafa ulaştırıyoruz.