İBB projesi film platosu, Beykoz'daki NATO füze üssüne yapılacak

Yeni Yapı toplam 600 milyon TL yatırım değerindeki 3 konut projesi için kolları sıvadı. Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal, turizm, havacılık, sahne teknolojileri ve inşaat gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösterdiklerini belirterek konut projelerinin yanı sıra film platosu projesini de hayata geçireceklerini söyledi.



Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) projesi olan film platosunun, NATO’nun Beykoz’daki füze üssü arazisine yapılacağını belirten Topsakal, “İBB, Orman Bakanlığı arazisini kiraladı. Projeye 2011’de başladık ama çok gecikti. Mevzuata takıldık. Sadece 10 milyon TL’lik yatırım yapabildik” dedi. Topsakal, projenin Orman Bakanlığı’nın mevzuatından dolayı ağır ilerlediğini, problemin bölgenin turizm alanı ilan edilmesiyle aşılabileceğini sözlerine ekledi.





Füze üssü alanının 270 dönüm olduğunu aktaran Topsakal, bu alana 50 dönüm daha ekleyeceklerini bildirdi. Topsakal, projeyi etap etap hayata geçireceklerini belirterek, “Hollywood gibi bir plato kuracağız. Üsteki mevcut binaların tamiratlarını yaptık. Projede otel, dış çekim mekânları, su altı çekimleri için havuzlar olacak” dedi.



"AKM BÜYÜYECEK"



Topsakal, onarım ihalesini 2012’de kazandıkları Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gelinen son durum hakkında da bilgi verdi. Topsakal, “AKM’nin altında temel kalmamış. Bitik vaziyette. AKM’nin yanında arsa var onu da projeye dahil edip daha kapsamlı bir opera ve kültür merkezi binası yapacağız. Projeyi maketi yapıldıktan sonra tanıtacağız” dedi.