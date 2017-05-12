kırmızı et üretimi, kümes hayvancılığı üretimi
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Kırmızı et üretimi 232 bin ton oldu

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 azalışla 232 bin ton olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, beyaz et üretimi ise arttı

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:48:53 Güncelleme: 10:52:30 AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine (Ocak-Mart) ilişkin kırmızı et üretimi ve kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ilk çeyrekte sığır eti üretimi 207 bin ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 16.6 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.03 arttı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 18 bin ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 20.6 artış kaydetti, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10 gerileme gösterdi.

Türkiyenin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde önceki döneme göre yüzde 14.1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 azaldı. Söz konusu dönemde kırmızı et üretimi 232 bin ton oldu. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilenlerin miktarı ise 113 bin ton olarak gerçekleşti.

KÜMES HAYVANCILIĞINI ÜRETİMİ

Türkiye'nin yumurta üretimi, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 7.4 artışla 1.6 milyara yükseldi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 16.5 artarak 104 milyona, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 12.3 arttı.

Kesilen hindi sayısı ise martta bir önceki aya göre yüzde 24.5 yükselerek 313 bine çıkarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 azaldı.

Tavuk eti üretimi, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 16.5 yükselişle 180 bin 27 ton, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.1 artış olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi de Mart'ta Şubat ayına göre yüzde 32.7 artışla 3 bin 213 ton olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.7 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 2.4 yükselirken, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 arttı.

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