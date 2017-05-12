Başbakan Binali Yıldırım Londra'da yabancı yatırımcılara konuştu.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları şöyle;



Önümüzdeki dönemde kapsamlı yapısal reformalara hız kesmeden devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz yapısal reformların güçlenen ekonomimiz, bize yeni hedefler koymamızı öngörüyor.



Ekonominin bu atılımları gerçekleştirmesi yolunda altyapının rollerine önem veriyoruz. Bu çerçevede büyük çaplı yatırım projelerinde de 2016 yılında devam ettik. 2017 yılında aynı şekilde devam edeceğiz.



Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldı. Dünyanın en büyük havalimanının açılışı 2018'de gerçekleşmiş olacak. 15 yıllık dönemde enerji, savunma ve bilişim gibi alanlarda özel sektörün 1 trilyon civarında proje gerlçekleştirmesini öngörüyoruz. Yılda ortalama 70 milyon dolar projeler gerçekleştireceğiz.

"YATIRIRSANIZ KAZANIRSINIZ"



İkili ticaretimiz 17 milyar doları geçmiştir.



Bugün Birleşik Krallığın en büyük beyaz eşya üreticilerinden bir Türk firması olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Konfeksiyon ve televizyonların yüzde 10'u Türkiye'den gelmektedir. Dinamik ekonomisi, genç nüfusu ile Türkiye'de, İngiliz yatırımcılar için ciddi imkanlar sunmaktadır. 3 bin İngiliz firmasının 2002'den beri yatırım tutarı 10 milyarı aşmıştır.

İstanbul'u dünya çapında bir finans merkezi haline getirme kararlılığına devam ediyoruz. Bu çerçevede Londra Menkul Kıymetler Borsası ile İstanbul Borsası'nın 2015 yılında imzalanan anlaşmayı önemli bir adım olarak görüyoruz.



Değerli konuklar, yatırırsanız kazanırsınız. Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Güçlerimizi birleştirerek yakın coğrafyada iş imkanları geliştirebiliriz.



Hepinize teşekkür ederim, biraz uzun olmuş kusura bakmayın ben de yeni gördüm.