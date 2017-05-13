İŞ-YAŞAM

ABD Başkanı Donald Trump, 28 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkarttı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:28:52 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Trump, Karayipler'deki 28 milyon dolarlık süper lüks malikaneyi satışa çıkarttı

  • 1 ABD Başkanı Donald Trump, 28 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkarttı
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    ABD Başkanı Donald Trump, 2013 yılında satın aldığını Karayipler'deki lüks malikanesini satışa çıkarttı.

  • 2 ABD Başkanı Donald Trump, 28 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkarttı
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    St. Martin Adası’nda bulunan malikanenin broşüründe, “Donald Trump’tan Selamlar” yazıyor.

  • 3 ABD Başkanı Donald Trump, 28 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkarttı
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    Devasa malikana biri küçük biri de daha büyük olan iki villadan oluşuyor.

  • 4 ABD Başkanı Donald Trump, 28 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkarttı
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    Donald Trump bu villayı ilk aldığında 20 milyon dolar değerindeydi ama bir emlak şirketinin tahminine göre villanın şu anki değeri 28 milyon dolar.

  • 5 ABD Başkanı Donald Trump, 28 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkarttı
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    Karayip Adaları'ndaki emlak varlıklarını yatırım aracı olarak kullanan Trump, adadaki varlıklarından senelik 100 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında gelir elde ediyor.

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