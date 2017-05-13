ABD Başkanı Donald Trump, 28 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkarttı

ABD Başkanı Donald Trump, 2013 yılında satın aldığını Karayipler'deki lüks malikanesini satışa çıkarttı.
St. Martin Adası’nda bulunan malikanenin broşüründe, “Donald Trump’tan Selamlar” yazıyor.
Devasa malikana biri küçük biri de daha büyük olan iki villadan oluşuyor.
Donald Trump bu villayı ilk aldığında 20 milyon dolar değerindeydi ama bir emlak şirketinin tahminine göre villanın şu anki değeri 28 milyon dolar.
Karayip Adaları'ndaki emlak varlıklarını yatırım aracı olarak kullanan Trump, adadaki varlıklarından senelik 100 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında gelir elde ediyor.