İŞ-YAŞAM

SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te nefes kesen gösteri

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:42:07 DHA

Dünyadaki sayılı akrobasi timleri arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SOLOTÜRK F-16 jeti, Gaziantep'in Türk yurduna dahil edilmesini sağlayan ecdada atfedilmek üzere kentte ilk kez gösteri düzenledi. Yüzlerce kişinin heyecanla izlediği gösteri nefes kesti

  • 1 SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te nefes kesen gösteri
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    Şüleyman Şah'ın 1084 yılından sonraki fetihleriyle Türk hakimiyetine giren Gaziantep'i Türk yurdu haline getiren ecdada atfedilen uçuş ve kentte ilk kez bir gösteri düzenlendi.

  • 2 SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te nefes kesen gösteri
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    Gösteri, Alleben Göleti'nde başladı. 

  • 3 SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te nefes kesen gösteri
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    SOLOTÜRK F-16 jeti tarafından yapılan gösteriye, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgneneral Ali Ekiyor katıldı.

  • 4 SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te nefes kesen gösteri
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    Ayrıca, gösteri uçuşunu izlemek isteyen yüzlerce kişi, Alleben Göleti'ne akın etti.

  • 5 SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te nefes kesen gösteri
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    Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar ile Hava Pilot Üsteğmen Serdar Doğan, bu yıl ikinci gösterini de Gaziantep'te gerçekleştirdi.

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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