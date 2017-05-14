SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te nefes kesen gösteri

Şüleyman Şah'ın 1084 yılından sonraki fetihleriyle Türk hakimiyetine giren Gaziantep'i Türk yurdu haline getiren ecdada atfedilen uçuş ve kentte ilk kez bir gösteri düzenlendi.
Gösteri, Alleben Göleti'nde başladı.
SOLOTÜRK F-16 jeti tarafından yapılan gösteriye, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgneneral Ali Ekiyor katıldı.
Ayrıca, gösteri uçuşunu izlemek isteyen yüzlerce kişi, Alleben Göleti'ne akın etti.
Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar ile Hava Pilot Üsteğmen Serdar Doğan, bu yıl ikinci gösterini de Gaziantep'te gerçekleştirdi.