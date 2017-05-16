"Her 1000 kişiye 1 doktoralı insan" hedefi ile çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren YÖK Başkanı Prof.Dr. M.A.Yekta Saraç, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" ödemelerinden de bahsetti. Saraç, kişisel Twitter hesabından "Bursiyer öğrencilere ödenecek burs miktarı aylık 1.800 TL’ye çıkarılmıştır" açıklamasında bulundu.

Böylece, YÖK Doktora Bursu, bin 550 TL'den bin 800 TL'ye çıkarılmış oldu.

— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) May 16, 2017

— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) May 16, 2017

KİMLER BAŞVURABİLİR?

100/2000 YÖK Doktora Burslarına; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve herhangi bir işte çalışmayan, doktora yapmaya hak edenler başvurabiliyor. Aday eğer doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olması da gerekiyor.