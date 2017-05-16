YÖK Doktora Bursu
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YÖK Doktora Bursu ödeme miktarı bin 800 TL'ye çıkarıldı

YÖK Başkanı Prof.Dr. M.A.Yekta Saraç, kişisel Twitter hesabından "YÖK Doktora Bursu" ödemelerini açıkladı. Açıklamaya göre, bursiyer öğrencilere ödenecek burs miktarı aylık bin 800 TL’ye çıkarıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 12:03:38 Güncelleme: 12:20:55 HABERTURK.COM

"Her 1000 kişiye 1 doktoralı insan" hedefi ile çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren YÖK Başkanı Prof.Dr. M.A.Yekta Saraç, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" ödemelerinden de bahsetti. Saraç, kişisel Twitter hesabından "Bursiyer öğrencilere ödenecek burs miktarı aylık 1.800 TL’ye çıkarılmıştır" açıklamasında bulundu.

Böylece, YÖK Doktora Bursu, bin 550 TL'den bin 800 TL'ye çıkarılmış oldu.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

100/2000 YÖK Doktora Burslarına; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve herhangi bir işte çalışmayan, doktora yapmaya hak edenler başvurabiliyor. Aday eğer doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olması da gerekiyor.

 

 

 

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