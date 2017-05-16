Walt Disney, fidye
İŞ-YAŞAM

Bilgisayar korsanları Walt Disney'den fidye istiyor

ABD'de Walt Disney şirketinin sistemini ele geçiren bilgisayar korsanlarının fidye istediği bildirildi

16 Mayıs 2017 Salı, 16:51:18 Güncelleme: 16:57:40 AA

BBC'nin haberine göre Disney'in CEO'su Bob Iger, ABC çalışanlarıyla yaptığı toplantıda korsanların şirketin sistemine sızarak henüz gösterime girmeyen filmlerinden birini ele geçirdiğini belirtti.

Iger, korsanların şirketten fidye isteğini, ödenmemesi durumunda ele geçirdikleri filmi 20'şer dakikalık bölümler halinde internette yayınlamakla tehdit ettiklerini dile getirdi.

Şirketin istenilen parayı ödemeyi reddettiğini kaydeden Iger, polise başvurduklarını dile getirdi. Iger, çalınan filmin adını açıklamadı.

ÇALINAN FİLM KARAYİP KORSANLARI MI?

Hollywood haberleriyle tanınan Deadline sitesi ise filmin ABD'de 26 Mayıs'ta gösterime girmesi planlanan "Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)" olduğunu ileri sürdü.

Bilgisayar korsanları, geçen ay da Netflix'in sistemine sızarak "Yeni Siyah Turuncu (Orange is the New Black)" dizisinin beşinci sezonunu ele geçirmiş ve fidye istemişti.

Şirketin parayı ödemeye yanaşmaması üzerine dizinin henüz gösterime girmemiş bölümleri internette yayınlanmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Savunma ürünleri ihracatı 2 milyar dolara erişti
İŞ-YAŞAM

"250 milyon dolardan, 2 milyar dolara erişti"
Buffett, taciz skandalı sonrası Fox'taki tüm hisselerini sattı
İŞ-YAŞAM

Taciz skandalı sonrası tüm hisselerini sattı
YÖK Doktora Bursu ödeme miktarı bin 800 TL'ye çıkarıldı
İŞ-YAŞAM

Ödemeler bin 550 TL'den bin 800 TL'ye çıkarıldı
Bakan Müezzinoğlu'ndan Habertürk TV'de kıdem tazminatı açıklaması
İŞ-YAŞAM

Kıdem açıklaması: Çalışanlara iki seçenek
İllere göre genç nüfus oranı
İŞ-YAŞAM

Türkiye'de en az genç bu şehirde yaşıyor
Türkiye'nin 4 aylık savunma harcaması 2016 toplamını geçti
İŞ-YAŞAM

Türkiye dört ayda 2016'yı geçti
Mahkeme Uber'i patent hırsızlığıyla suçlayan Google'ı haklı buldu
İŞ-YAŞAM

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN SAVAŞINDA KARAR ÇIKTI
Asırlık dondurmanın 65 yıllık ustası Fatma nine
İŞ-YAŞAM

FATMA NİNE BU İŞİN EN YAŞLI USTASI
İzmirli Anatolia Tarım 131 yıllık Whitworths'u satın aldı
İŞ-YAŞAM

İZMİRLİ FİRMA 131 YILLIK İNGİLİZ DEVİNİ ALDI
Türkiye'nin en mutsuz illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN 'MUTSUZ' İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!
Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Serdar Seyitoğlu'na tahliye
İŞ-YAŞAM

FETÖ'DEN YARGILANAN ÜNLÜ BAKLAVACIYA TAHLİYE
Ağaç ve orman ürünleri üzerine yüzde 13 civarında fon geliyor
İŞ-YAŞAM

O SEKTÖRE YÜZDE 13 CİVARINDA FON GELİYOR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme