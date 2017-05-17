200 bin solucanla 3 ton gübre üretiyor

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Elbistan'ın da bir tarım havzası olmasından dolayı, solucan gübresi tesisi kurmaya karar verdim. 200 bin adet Kırmızı Kaliforniya cinsi solucan alarak, bu sektöre ilk adımımı attım. Solucanlar çok çabuk üreyen bir hayvan türü olduğu için yaklaşık 1 yıl içerisinde sayıları 2 milyona ulaşacak