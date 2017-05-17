200 bin solucanla 3 ton gübre üretiyor

Organik gübrenin tarım için önemi, Türkiye'de yeni yeni kavranmaya başladı. Başta meyve ve bahçe tarımı yapanlar olmak üzere çiftçiler, kimyevi gübrelerin yerine toprağa daha yararlı olan organik gübreyi tercih etmeye başladı.
Organik gübre denilince de ilk akla gelen madde solucan gübresi. Kırmızı Kaliforniya cinsi solucanların ürettiği organik gübrenin, normal gübreye oranla yüzde 40 ile yüzde 60 fazla verim elde edilmesine imkan tanıdığı biliniyor.
Atıldığı toprağa herhangi bir zarar vermeyen solucan gübresi, kaliteli ve lezzeti daha yüksek ürün elde edilmesinde ana faktörlerden biri olarak görülüyor.
Bu ilginç yatırım fikrini Elbistan'da hayata geçirmek isteyen 23 yaşındaki Yusuf General isimli genç, internetten yaptığı araştırma ve uzmanlardan aldığı bilgiler ışığında ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde solucan gübresi üretim tesisi kurdu.
Mahalledeki boş bir besi ahırını, solucan üretim çiftliğine çeviren General, 200 bin solucanla girdiği sektörde emin adımlarla ilerleyip, bölgenin organik gübre ihtiyacını karşılayacak bir tesise sahip olmak istediğini belirtti.