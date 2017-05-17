İŞ-YAŞAM

200 bin solucanla 3 ton gübre üretiyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:43:48 İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gördüğü haberlerden etkilenen genç, solucan gübresi üretim tesisini kurdu. 200 bin solucanla ayda katı ve sıvı olarak 3 ton organik gübre ürettiğini belirten 23 yaşındaki Yusuf General, 1 yıl içerisinde sayısı 2 milyon solucana ulaşacak büyük bir tesise sahip olacağını söyledi

  • 1 200 bin solucanla 3 ton gübre üretiyor
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    Organik gübrenin tarım için önemi, Türkiye'de yeni yeni kavranmaya başladı. Başta meyve ve bahçe tarımı yapanlar olmak üzere çiftçiler, kimyevi gübrelerin yerine toprağa daha yararlı olan organik gübreyi tercih etmeye başladı. 

  • 2 200 bin solucanla 3 ton gübre üretiyor
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    Organik gübre denilince de ilk akla gelen madde solucan gübresi. Kırmızı Kaliforniya cinsi solucanların ürettiği organik gübrenin, normal gübreye oranla yüzde 40 ile yüzde 60 fazla verim elde edilmesine imkan tanıdığı biliniyor. 

  • 3 200 bin solucanla 3 ton gübre üretiyor
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    Atıldığı toprağa herhangi bir zarar vermeyen solucan gübresi, kaliteli ve lezzeti daha yüksek ürün elde edilmesinde ana faktörlerden biri olarak görülüyor.

  • 4 200 bin solucanla 3 ton gübre üretiyor
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    Bu ilginç yatırım fikrini Elbistan'da hayata geçirmek isteyen 23 yaşındaki Yusuf General isimli genç, internetten yaptığı araştırma ve uzmanlardan aldığı bilgiler ışığında ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde solucan gübresi üretim tesisi kurdu. 

  • 5 200 bin solucanla 3 ton gübre üretiyor
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    Mahalledeki boş bir besi ahırını, solucan üretim çiftliğine çeviren General, 200 bin solucanla girdiği sektörde emin adımlarla ilerleyip, bölgenin organik gübre ihtiyacını karşılayacak bir tesise sahip olmak istediğini belirtti.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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