Yılda 150 ton solucan gübresi satışı yapıyor

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"Doğal ürünleri almak epey külfetliydi. Organik olduğu için 3 kilo domatese 50 lira veriyordum. Ben de 'Solucan gübresi madem bu kadar insanlara faydası var, biz niye bu işi yapmayalım?' dedim. Böylece merkez ilçeye bağlı Eceler köyünde üretime başladık. Öncelikle tanıdıklarımızdan başladık. Başlangıçta hatır için aldılar. 'Senin hatırın için alıyoruz. Daha tanımıyoruz. Serada zarar olursa karşılar mısın?' diye değişik sorular geldi. Kullanan insanlar memnuniyetlerini 2-3 ay kadar kısa bir sürede bana ifade ettiler. Sonra yoğun bir talep oldu. Bir sene sonraki gübreyi 6 ay önceden sipariş etmeye başladılar. Çok şükür şimdi Türkiye genelinde ve yurt dışına sipariş veriyoruz."