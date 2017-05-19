İŞ-YAŞAM

Yılda 150 ton solucan gübresi satışı yapıyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:43:48 AA

Zonguldak'ta kanser hastalığı sırasında tanıştığı ve sağlık durumunun iyiye gitmesinde büyük faydasını gördüğü solucan gübresinin üretimini yapan Caner Altuntaş, üretimi artırarak daha çok kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor

  • 1 Yılda 150 ton solucan gübresi satışı yapıyor
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    Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) maden işçiliği de yapan 35 yaşındaki girişimci Caner Altuntaş, 2013 yılında seminom (testis) kanserine yakalandı. Doktorların tedavi sürecinde organik ürünlerle beslenmesinin önemine dikkat çektiği Altuntaş, solucan gübresiyle üretilen sebze, meyve ve yeşilliklerin doğal olabileceğini öğrenmesi üzerine Antalya'dan organik ürünler sipariş etmeye başladı. 

  • 2 Yılda 150 ton solucan gübresi satışı yapıyor
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    Zaman içerisinde sağlık durumu iyiye giden fakat ürünleri almakta maddi açıdan zorlanmaya başlayan Altuntaş, "madem solucan gübresi bu kadar yararlı, ben niye bu işi yapmayayım" diyerek, solucanla organik gübre üretmeye başladı.Yaklaşık 3 yıldır solucan gübresi üreten ve iki kişiye de istihdam sağlayan Altuntaş, "sihirli bir değnek" olarak tanımladığı solucan gübresiyle üretilen doğal ürünlerle hem insanlara faydalı olmayı hem de işlerini büyüterek daha çok kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyor. 

  • 3 Yılda 150 ton solucan gübresi satışı yapıyor
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    "YOĞUN TALEP OLDU"

    Caner Altuntaş, "Doğal besinler yiyip içmeye başladım. Doktor raporlarında da hücrelerin yenilendiğini, kanserojen hücrelerin yok olduğunu, tedavinin hızlı gittiğini, yediğimiz gıdaların epey yararlı olduğunu doktorlarım bana söyledi. Bununla birlikte ben de bu işe başlamaya karar verdim." dedi.

     

  • 4 Yılda 150 ton solucan gübresi satışı yapıyor
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    Altuntaş, sağlığının düzelmesinde solucan gübresiyle yetiştirilen organik ürünlerin etkisini fark ettiğinde üretim yapmaya karar verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

     

  • 5 Yılda 150 ton solucan gübresi satışı yapıyor
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    "Doğal ürünleri almak epey külfetliydi. Organik olduğu için 3 kilo domatese 50 lira veriyordum. Ben de 'Solucan gübresi madem bu kadar insanlara faydası var, biz niye bu işi yapmayalım?' dedim. Böylece merkez ilçeye bağlı Eceler köyünde üretime başladık. Öncelikle tanıdıklarımızdan başladık. Başlangıçta hatır için aldılar. 'Senin hatırın için alıyoruz. Daha tanımıyoruz. Serada zarar olursa karşılar mısın?' diye değişik sorular geldi. Kullanan insanlar memnuniyetlerini 2-3 ay kadar kısa bir sürede bana ifade ettiler. Sonra yoğun bir talep oldu. Bir sene sonraki gübreyi 6 ay önceden sipariş etmeye başladılar. Çok şükür şimdi Türkiye genelinde ve yurt dışına sipariş veriyoruz."

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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