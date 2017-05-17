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Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Dünya:Dijital 3.0 programını gerçekleştirdi

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Yeni Dünya:Dijital 3.0 programında dijital dönüşüm ve gelecek teknoloji konuşuldu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:13:09 Güncelleme: 12:23:07

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Yeni Dünya:Dijital 3.0 programında dijital dünyanın önemli isimlerinin yer aldığı programda yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik, dijitalizm, yeni nesil yayıncılık gibi birçok önemli konular ele alındı.

Bahçeşehir Üniversitesi ULMER Ar&Ge ve Bilişim Koordinatörü Yıldırım Ünverdi yaptığı konuşmada ‘Bahçeşehir Üniversitesi olarak her zaman dünyayla aynı çizgide yürüyoruz. Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin büyük bir ivme kazandığı günümüzde, daha yaratıcı bir toplum olma yolundaki hedefimize ulaşmak için teknolojiyi kullanmak kaçınılmaz olmuştur.

Ülkemizin böyle programlara daha çok ihtiyacı var. Teknoloji ve dijital dünya programlarımızla katılımcılarımızın dijital yetkinliğinin ve bilgisinin artırılmasına odaklanıyoruz. Eylül ayında başlayacak farklı projelerle bu yolda ilermeye devam edeceğiz’ dedi

 

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