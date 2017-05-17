İstanbul'a "iTaksi" geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, vatandaşların taksi ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılamayı, yollarda boşta giden taksi sayısını azaltmayı, taksilerin etkin ve verimli kullanımını sağlamayı amaçlayan "iTaksi" projesini hayata geçirdiklerini belirterek, ilk etapta 4 bin takside bu uygulamayı başlatmayı planladıklarını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin bir parçası olarak zamandan ve yakıttan tasarruf ile en üst düzeyde güvenlik, hizmet kalitesi, otomatik ödeme sistemleriyle büyük kolaylık getirmek hedefiyle geliştirilen "iTaksi" projesi, Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Baraçlı, iTaksi ile kent içi ulaşımda önemli yer işgal eden taksilerle ilgili mühim bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşların taksi ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayacak, yollarda boşta giden taksi sayısını azaltacak, taksilerin etkin ve verimli kullanımını sağlayacak uygulamayı hayata geçirdiklerini anlattı.

Uygulamayla taksi şoförlerinin hizmet kalitesinin de artacağını, hizmet kalitesine ilişkin dataların bir veri tabanında işleneceğini dile getiren Baraçlı, araçların trafikte boş seyretmesini azaltarak Türkiye'nin enerji ithalat kalemine de olumlu katkı vermeyi planladıklarını dile getirdi.

"KAYITLI TAKSİLERİN MERKEZDEN TAKİP VE KONTROLÜ SAĞLANACAK"

Baraçlı, iTaksi ile sisteme kayıtlı taksilerin merkezden takip ve kontrolünün sağlanacağını, yurttaşların da anında boş taksiye ulaşabilmesini sağlayacaklarını aktaran Baraçlı, şöyle devam etti:

"Boşta gezen taksilerin sayısını azaltarak hem trafiği rahatlatabilmek hem de İstanbul ulaşımını kolay erişilebilir kılmak için bu çalışmayı başlatıyoruz. Çalışmanın en önemli özelliği; yerli ve milli bir yazılım olmasıdır. Bu ülkemiz açısından çok önemli. İlk etapta 4 bin takside iTaksi uygulamasını başlatmayı planlıyoruz.

"İSTANBUL KART İLE ÖDEME OLABİLECEK"

Bu proje, hem yolcu güvenliği hem sürücü güvenliği hem de ödeme kolaylığı açısından çok önemli. Yolcularımız bir merkezden hizmet veren kayıtlı taksileri çağırarak binecek. Vatandaş ve taksici arasındaki para problemlerini de bu projeyle ortadan kaldırıyoruz.

İstanbul kart ile ödeme olabilecek. Yolcu taksiye binmeden önce İBB navigasyonu ile nereye gideceğini belirlediğinde ücreti de kendisi hesap edebilecek. Taksimetredeki oynamalar ve buna benzer problemler de bu sistemle tamamen ortadan kalkacak."

Taksi içindeki kameralardan elde edilen görüntülerin aracın içinde olacağını ve herhangi bir merkeze aktarılmayacağını, güvenlikle ilgili bir problem olduğunda teknik ekibin kamera görüntülerini alıp inceleyeceğini söyleyen Baraçlı, "Bu görüntüler belirli bir süre takside saklı kalıyor. Daha sonra kendi kendini imha ediyor." dedi.

Baraçlı, iTaksi merkezi ve bir mobil uygulamanın bulunduğunu aktararak, "Şu anda cep telefonu akıllı uygulamalarıyla en yakın yerdeki boş taksiyi çağırabiliyorsunuz. Taksi şoförü çağrıyı kabul ettiği andan itibaren taksi direkt size geliyor. Bu merkezimizden de kontrol ediliyor. Yani vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkartacak ve şikayetleri sıfırlayacak bir çalışma olacak." diye konuştu.

EN HIZLI ROTA

"Akıllı Ulaşım Sistemleri"nin bir parçası olan iTaksi zamandan ve yakıttan tasarruf ile en üst düzeyde güvenlik, hizmet kalitesi, otomatik ödeme sistemleriyle büyük kolaylık getirmeyi hedefliyor. Millileşme ve yerlileşme hamlesine uygun olarak tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yazılımla çalışacak sistemde, taksilerin yönlendirilebilmesi, koordine edilmesi, sürücü ve yolcu güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Sistemle taksiciye güvenlik kamerası, panik düğmesi ve GPS takip imkanı sağlanırken, yolcu ise çoklu dil desteği, sürücüleri puanlayabilme, puana göre taksici seçebilme, ileri tarihli ve periyodik rezervasyon yapabilme, kredi kartı, İstanbul Kart ve nakit ödeme yapabilme, acil durum butonu, unutulan eşyalara ulaşma gibi kolaylıklara sahip olacak.

Uygulama ekranında yolcunun telefon numarası ve ismi maskelenerek yer alırken, harita üzerinde aracın konumu ve hareketleri, rota bilgisi ve ödeme seçenekleri yer alacak.

Proje kapsamında ilk etapta 4 bin takside ekipman montajına başlanacak.