TÜDAM, geri dönüştürülebilir nitelikte evsel atık
İŞ-YAŞAM

Her yıl 5 milyon ton evsel atık çöpe gömülüyor

Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye'de yerleşim birimlerinde yılda yaklaşık 6 milyon ton geri dönüştürülebilir nitelikte evsel atık oluştuğu, bunun yaklaşık 5 milyon tonunun çöp sahalarına gömüldüğü bildirildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:24:18 Güncelleme: 12:29:57 AA

AA muhabirinin TÜDAM'ın geri dönüştürülebilir atıklar ile bu atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması amacıyla sektörün taleplerini içeren "Geri Dönüşüm Sektörü Teşvik Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye'de kişi başı günlük 1.1 kilogram atık ortaya çıkıyor.

Yalnızca yerleşim birimlerinde yıllık yaklaşık 6 milyon ton geri dönüştürülebilir evsel atık oluşurken, bu atıkların yaklaşık 5 milyon tonu çöp sahalarına gömülüyor.

Geri dönüşüm sektörünün bu konuda Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik ve organizasyonel yapıya sahip olmamasının ülkeye yıllık maliyeti ise çevresel etkiler hariç 2.25 milyar lirayı buluyor.

Geri dönüştürülemeyen atıklar, ekonomik kayıpların yanı sıra yerel yönetimlerin çöp toplama ve işleme maliyetlerini, çevre kirliliğini ve daha fazla orijinal hammadde kullanımıyla dışa bağımlılığı da etkiliyor.

Çevresel ve ekonomik kayba neden olan bu sorundan hareketle hazırlanan rapor kapsamında, mevcut yatırım teşvik mekanizmasının atık yönetimi sektörü için güncellenmesi ile sektörün ekonomik teşviklerle desteklenerek, atık yönetimindeki maliyetin azaltılması ve ucuz hammadde temini noktasında yararlı olması bekleniyor.

Mevcut yatırım teşvik sistemi, teşvik sağlanacak yerleri, sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre 6 bölgeye ayırarak, en az gelişmiş bölgeleri kalkındırmak üzere hazırlandı. Ancak Türkiye'deki atıkların yüzde 80-90'ı en gelişmiş birinci ve ikinci bölgelerde oluştuğu için katı atık yönetimiyle ilgili sorunların büyük bir kısmı bu bölgelerde yaşanıyor.

Sektör temsilcileri, "mevcut sistemin geri dönüşüm sektörüne özel, Türkiye'nin atık yönetimi gerçeklerine uygun hale getirilmesi ve yatırımcıların özendirilmesi"nin atık yönetimi sorununa kesin çözüm olacağını savunuyor.

ELEKTRİK İNDİRİMİ VEE UCUZ AKARYAKIT TALEBİ 

Geri dönüşüm sektörünün, "Geri dönüşüm sanayisi"ne dönüştürülmesi ve efektif bir şekilde çalıştırılması gerektiğine de işaret edilen raporda yer verilen teşvik talepleri ise şöyle:

"Teşvik tedbirlerinin Çevre Kanunu'na tanımlanması, yalnızca atık su arıtma tesisleri için uygulanan elektrik indirimi teşvikinin geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren tüm lisanslı işletmeler için de uygulanması, atık toplama maliyetlerinin düşürülmesi ve toplama verimliliğinin artırılabilmesi için balıkçılık, havayolları ve tarım sektörlerinde olduğu gibi geri dönüşüm sektörü için de ucuz akaryakıt desteğinin sağlanması, kalkınma ajansları destek programlarında çevresel desteklerin artırılması ve özellikle lisanslı işletme sayısının fazla olduğu illerde atık ihtisas organize sanayi bölgelerinin (OSB) teşvik edilmesi, bölgesel farklılıklara dayalı olarak gelişmiş bölgelerde yaşanan atık yönetimi sorunlarının çözümüne katkıda bulunulabilmesi için 3 yıl süre ile yatırım teşvik bölgelerinin tersine çevrilmesi, bölgesel yatırım teşvik uygulamaları içerisinde yer alan 'yer tahsisi' desteğinin, toplama-ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri için de Milli Emlak Genel Müdürlüğü vasıtasıyla efektif şekilde kullandırılması."

Sektör temsilcileri, hazırladıkları raporun sonuç kısmında, söz konusu taleplerin uygulamaya konulması halinde 3 yıl içerisinde Türkiye'yi gelişmiş ülkelerin standartlarına taşıyacak yatırımları kararlılıkla gerçekleştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bizim Toptan’dan avantajlı Ramazan paketleri
İŞ-YAŞAM

Bizim Toptan’dan avantajlı Ramazan paketleri
TBMM'de kabul edildi! Bazı kamu alacakları yeniden yapılacak
İŞ-YAŞAM

TBMM'de kabul edildi! O borçlar yeniden ...
Tapu ve Kadastro sözleşmeli personel alımı ne zaman?
İŞ-YAŞAM

Tapu Kadastro'ya bin 500 sözleşmeli personel alınacak
Ukrayna hükümeti, Türkiye ile pasaportsuz seyahat anlaşmasını onayladı
İŞ-YAŞAM

Beklenen onay geldi... Artık ne pasaport ne vize
Çankırı'dan 22 ülkeye akü ihracatı
İŞ-YAŞAM

Çankırı'ya 100 milyon dolarlık yatırım
La Passion Neptün Heykeli Ödülü'nü kazandı
İŞ-YAŞAM

Türk yatı, yat sektörünün 'Oscar'ını aldı
Tüketici güven endeksi arttı
İŞ-YAŞAM

TÜKETİCİNİN GÜVENİ ARTTI
Konya'ya yatırım için 105 kişilik ticari heyet geldi
İŞ-YAŞAM

BOZKIRIN GÜNEŞİNE KÖRFEZ İLGİSİ
Her yıl 5 milyon ton evsel atık çöpe gömülüyor
İŞ-YAŞAM

HER YIL 5 MİLYON TONU ÇÖPE GÖMÜLÜYOR
Her yıl tartışma konusu olan ekmek fiyatına yeni model geliyor
İŞ-YAŞAM

EKMEK FİYATLARINDA SİSTEM DEĞİŞİYOR
Bülent Tüfenkci'den önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

İKİNCİ EL ARAÇTA YENİ DÖNEM

Zorlu, Toshiba için gelecek ay teklif verecek
İŞ-YAŞAM

VESTEL'DEN TOSHİBA AÇIKLAMASI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme