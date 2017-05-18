GİFDER'den girişimci adaylarına destek

Türkiye’de girişimcilik kültürünün geliştirilmesine çalıştıklarını ifade eden Kırmızı, bugüne kadar 8 farklı KOSGEB destekli uygulamalı girişimcilik eğitimi gerçekleştirdiklerini anlattı. Kırmızı, "Bu sayede 240 yeni girişimciye iş fikri geliştirme ve planlama, yaratıcılık egzersizleri, sorumlu ve sosyal girişimcilik, işletme fonksiyonları, mali ve hukuki sorumluluklar, iş modeline yönelik atölye çalışmaları gibi konularında eğitim programları sunduk. Bu eğitimler sonucunda katılım belgesi almaya hak kazanan girişimci adaylarına toplamda 12 milyon TL'lik girişimci hibe desteği potansiyeli sağladık” dedi.

Açıklamasında Türkiye’nin ekonomik büyüme ve kalkınmasında girişimcilik kavramının en önemli etken olduğunu vurgulayan Kırmızı, girişimciliği işsizlikle mücadelenin en etkin yollarından biri olarak gördüklerini belirtti. Kırmızı, “Dolayısıyla girişimci sayısı ne kadar artarsa, istihdam oranı da o kadar artacaktır. İş hayatına kazandırdığımız girişimciler, hem vergi mükellefi olarak hem de işveren olarak sağladıkları istihdamla ülke ekonomisine katma değer oluşturmaktadır” dedi.

Girişimci Buluşmaları düzenleyecek

Bundan sonraki aşamada birikim ve uzmanlıklarından faydalanmayı arzu ettikleri kişilerden oluşacak “Danışma Kurulu” ile daha etkin faaliyetler yürütmeyi planladıklarını ve girişimcilere kendi işlerini kurduktan sonrada iş ve siyaset dünyasından isimlerin katımıyla “Girişimci Buluşmaları” düzenleyerek bu misyonu sürdüreceklerini anlatan Kırmızı, tecrübe paylaşımları, mentörlük danışmanlığı ve iş ilişkilerini geliştirecek network desteklerinin devam edeceğinin haberini verdi.

Kırmızı, Türkiye’nin yaşam kalitesini artırmak, ekonomik olarak sürdürülebilir büyümeyi desteklemek ve kalıcı üstünlük sağlamak için girişimcilere yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini, önümüzdeki dönemde ise Gençlik ve Spor Bakanlığına sundukları “Yeni Türkiye’nin Genç Girişimcileri” başlıklı projeleri ile daha fazla girişimciye ulaşacaklarını sözlerine ekledi.