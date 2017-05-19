Yunanistan'da yeni kemer sıkma önlemlerine onay

Parlamentoda iki gün süren sert tartışmaların ardından geç saatlerde yapılan oylamada tasarı, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar’ın oylarıyla meclisten geçti.

Yunanistan Parlamentosu’ndaki 300 milletvekilinden 281’inin oy kullandığı oylamada, 153 evet oyuna karşılık 128 milletvekili tasarıya hayır oyu verdi.

Mecliste görüşmeler devam ederken Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu, İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği’nin önderliğinde yeni reformlara karşı gösteri düzenlendi. Polisle çatışan bazı göstericiler meclis binası önünde bulunan meçhul asker anıtının yanındaki nöbetçi kulübesini ateşe verirken, polis göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Yunan hükümetinin, kreditörleriyle kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için yaptığı anlaşma, 2019 ve 2020 döneminde emeklilik maaşları ve vergi muafiyeti tavan sınırı düşürülerek 4.9 milyar euro tasarruf sağlanmasını öngörüyor.