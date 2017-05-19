İŞ-YAŞAM

Hurda parçalardan mini otomobil yaptılar

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:36:40 AA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 lise öğrencisi, hurdaya atılan metal, teneke, boru ve profil demirlerinden mini "otomobil" yaptılar

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    Kadirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim öğretim gören Musa Çullu, Ferdi Avara ve Mustafa Gül, ilçede düzenlenecek Bilim Fuarı için proje geliştirmeye karar verdi.

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    Hurdaya atılan eski metal, sac, boru ve profilleri toplayan 3 genç, 2 aylık bir çalışma sonucu, motosiklet motoru takarak mini otomobil üretti.

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    Araca isimlerinin ilk harfleri olan "Mufermu" adını veren öğrenciler, araçlarını daha da geliştirmek için destek bekliyor.

  • 4 Hurda parçalardan mini otomobil yaptılar
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    Öğrencilerden Avara yaptığı açıklamada, hazırladıkları proje doğrultusunda çevrelerindeki atık malzemeleri topladıklarını, iki aylık çalışma sonucu otomobil ürettiklerini söyledi.

  • 5 Hurda parçalardan mini otomobil yaptılar
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    Okulun motor bölümü atölyesindeki aletlerden faydalandıklarını anlatan Avara, otomobilin arkasındaki taşıma aparatı sayesinde yük de taşıyabildiğini dile getirdi.

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    HABERİN DEVAMI

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