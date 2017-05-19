Hurda parçalardan mini otomobil yaptılar

Kadirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim öğretim gören Musa Çullu, Ferdi Avara ve Mustafa Gül, ilçede düzenlenecek Bilim Fuarı için proje geliştirmeye karar verdi.
Hurdaya atılan eski metal, sac, boru ve profilleri toplayan 3 genç, 2 aylık bir çalışma sonucu, motosiklet motoru takarak mini otomobil üretti.
Araca isimlerinin ilk harfleri olan "Mufermu" adını veren öğrenciler, araçlarını daha da geliştirmek için destek bekliyor.
Öğrencilerden Avara yaptığı açıklamada, hazırladıkları proje doğrultusunda çevrelerindeki atık malzemeleri topladıklarını, iki aylık çalışma sonucu otomobil ürettiklerini söyledi.
Okulun motor bölümü atölyesindeki aletlerden faydalandıklarını anlatan Avara, otomobilin arkasındaki taşıma aparatı sayesinde yük de taşıyabildiğini dile getirdi.