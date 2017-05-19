Faruk Çelik'ten domates açıklaması

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, domatesin tarlada 2 TL'yken pazarda 8 TL olmasını eleştirerek, "Burada sorun alanı çiftçi değil, sorun alanı pazara kadar giderken, yaşanan sorunlardır, zincirdir, oradaki yanlış halkaları kestiğiniz an çiftçide tüketici de mutlu olacaktır. Gıda Komitemiz bununla meşgul" dedi.

Bakan Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 'Antalya Expo Kongre Merkezi'nde düzenlediği '10'uncu Yılımızda Kırsal Kalkınma Buluşması' isimli etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Çelik, EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı'nın her şeye rağmen 57 ülke açılışına katıldığını ve yerli yabancı 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

EXPO'nun 1 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla açıldığını ve 6 ay hizmet verdiğini aktaran Çelik, 57 ülkenin katıldığı fuarı her türlü olumsuzluğa rağmen yerli yabancı 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

DOMATES FİYATI AÇIKLAMASI

Son günlerde bir tartışmanın olduğunu dile getiren Bakan Faruk Çelik, "Neymiş efendim enflasyon artmış. Doğru olabilir, 1-2 puan artabilir. Sebebini bulduk domates. Domatesten dolayı enflasyon yükseldi, gelen bunu konuşuyor, geçen bunu konuşuyor. Domatesin Antalya'dan tarladan çıkış fiyatlarını aldım 2 TL. Problem şu iki noktada. Geçen yıl yine Antalya'ya geldim domates 40-50 kuruş. Bir kişinin ağzı açılmadı, demedi ki . Bu çiftçi bunu nasıl idare ediyor diye. Çiftçinin halini sormayanlar bugün çiftçinin biraz yüzü gülüyor ayağa kalkmış enflasyonun sorumlusu domates, yok öyle bir şey geçin arkadaşlar. Domates tarladan 2 TL'ye çıkıyor, helali hoş olsun çiftçinin alın terinin karşılığı. Memnunsa ne güzel bizde memnunuz. Ama pazarda 8 TL ise hesap sorulacak yer 2 TL ile 8 TL arası nereye gidiyor, çiftçinin cebine gitmediğine göre. Konuşmamız gereken o. Burada adres çiftçi değil, çiftçi daha ürettiğinin üzerinden karını alacak ki, daha hevesli şekilde gelecek yıl üretimini yapsın. Koşa koşa tarlasına ahırına gitsin. Tabii ki kazanacak çiftçi, ama hiç bu teri akıtmayan insanlar eğer aradaki zincirde para kazanıyorlarsa çözülmesi gereken odu ki bizimde Gıda Komitesi bununla meşgul. Adresleri birbirine karıştırmayalım. Burada sorun alanı çiftçi değil, sorun alanı pazara kadar giderken, yaşanan sorunlardır, zincirdir, oradaki yanlış halkaları kestiğiniz an çiftçide tüketici de mutlu olacaktır. Üretici de tüketici de mutlu olacak" dedi.





