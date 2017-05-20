İŞ-YAŞAM

Isparta gülü, turizm sektörünü de 'gül'dürecek

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:45:12 İHA

Dünya gülçiçeği üretiminde lider konumda olan Isparta'da gül hasatı turizm sektörüne dönüştü. Gül turları, Gönen ilçesine bağlı önemli bir gül üretim noktası olan Güneykent beldesinde düzenlenen Gül Festivali ile birleşince binlerce kişi beldeye geldi

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    İHA'nın Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, sadece festivali kapsayan üç günlük süre içinde 20 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi.

     

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    Gül turizmi kapsamında iki ay süren hasta zamanında, Güneykent'e yurtdışı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere ilk olarak gül bahçelerinde gül toplatılıyor.

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    Ziyaretçiler, Gülbirlik'e ait 1950'li yıllarda inşa edilen ve 1870'li yıllarda bir gemiden sökülerek montajlanan buhar makinesinin bulunduğu müzeyi geziyor.

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     Ardından modern fabrikada gül havuzunda fotoğraf çektiriyor.

  • 5 Isparta gülü, turizm sektörünü de 'gül'dürecek
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    Ziyaretçilerden Turan Arıkan, "Gerçekten güllerin arasında durmak çok güzel bir duygu. Yaşanması gerekir. Kokusuyla birlikte güllerin içinde olmak çok güzel.

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