Isparta gülü, turizm sektörünü de 'gül'dürecek

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:45:12 | Güncelleme: 15:02:00
İHA
Dünya gülçiçeği üretiminde lider konumda olan Isparta'da gül hasatı turizm sektörüne dönüştü. Gül turları, Gönen ilçesine bağlı önemli bir gül üretim noktası olan Güneykent beldesinde düzenlenen Gül Festivali ile birleşince binlerce kişi beldeye geldi
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İHA'nın Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, sadece festivali kapsayan üç günlük süre içinde 20 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi.
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Gül turizmi kapsamında iki ay süren hasta zamanında, Güneykent'e yurtdışı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere ilk olarak gül bahçelerinde gül toplatılıyor.
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Ziyaretçiler, Gülbirlik'e ait 1950'li yıllarda inşa edilen ve 1870'li yıllarda bir gemiden sökülerek montajlanan buhar makinesinin bulunduğu müzeyi geziyor.
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Ardından modern fabrikada gül havuzunda fotoğraf çektiriyor.
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Ziyaretçilerden Turan Arıkan, "Gerçekten güllerin arasında durmak çok güzel bir duygu. Yaşanması gerekir. Kokusuyla birlikte güllerin içinde olmak çok güzel.
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Isparta'ya ilk kez geliyorum. Harika bir şehir. Çok da sevdim. Hatta yaşanabilir bir şehir. Temiz insanları modern, yardımseverler. Gül kokusu huzur mutluluk veriyor rahatlatıyor" dedi.
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Bir başka ziyaretçi, Güzin Molay da " Çok mutlu olduk. Gül kokuları içinde olmak hoş bir duygu.
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İlk kez geliyorum. Sırf gülleri görmek için geldim. Böyle güzel koktuğunu bilmiyordum.
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Gül kokusunu duyunca insan mutluluk hissediyor. İyi ki gelmişim. Festivale de katılacağım. Çikolata yerine gülü öneriyorum. Çikolata yemeyin diyet olsun" diye konuştu.