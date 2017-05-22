Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım
İŞ-YAŞAM

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yıldırım'a, zirveye katılan Rusya Federasyonu Başbakanı Dmi̇tri̇ Medvedev de eşlik etti.

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:27:45 Güncelleme: 11:34:02

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıl dönümü Zirvesi İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye katılan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bakanlarını karşıladı. 

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 9.15'de zirveye gelmesiyle başladı. Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte karşılama alanını gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9.30'da temsilcileri karşılayıp tek tek tokalaştı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev de zirveye katılan üst düzey isimler oldu. Karşılamanın ardından üye ülke temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi.   

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

Ardından toplantı salonuna geçildi. Toplantının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Dünyanın en zor coğrafyalarından birinde, aralarında siyasi hatta askeri sorunlar bulunan bölge ülkelerini aynı masada bir araya getirebilmenin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın en büyük başarısı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Farklılıklarımız değil müştereklerimiz üzerinde odaklanarak çalışmalarını sürdürmeliyiz" dedi. 

ÜYE ÜLKELERE ULAŞIM PROJELERİ ÇAĞRISI

Karadeniz limanlarının aynı çarşıya açılan birer dükkan gibi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Anadolu'da, 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır' deriz. Biz Türkiye olarak 5 çalışma grubunun koordinatörüyüz. Eğer çalışma gruplarına katılım düzeylerini arttırabilirsek, örgütü dinamik hale getirebiliriz.

Karadeniz Çevre Otoyolu projesi güzel bir örnek olarak karşımızda duruyor. Biz ülkemize ait kısmını 10 yıl önce tamamladık. Aynı şekilde İstanbul'un altında ve üstünde dünya çapında projeleri hayata geçirdik. Diğer ülkeler de projeleri tamamlarsa insanlarımızı birbirine bağlayan ulaşım ağını oluşturabiliriz" diye konuştu. 

VİZESİZ SEYAHAT ÇAĞRISI

Üye ülkeler arasındaki yatırımların ve ticaretin potansiyelinin çok altında kaldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yıllarda vize engellerinin kaldırılması konusunda büyük mesafeler katettik. Ukrayna ve Gürcistan'a pasaportsuz seyahatin yolunu da açtık. Bu kolaylığı bütün üye ülkelere yaymak, insanlarımızı yakınlaştırmak istiyoruz" dedi. 

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