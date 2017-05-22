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Irak domates ithalatını durduruyor

Türkiye'nin domates ihracatında Rusya ile yaşadığı sorunlar devam ederken, bir kötü haber de Irak'tan geldi. Irak yerli üretimini desteklemek amacıyla domates ithalatını durdurma kararı aldı. Irak domateste Türkiye'nin en önemli ihracat pazarlarından biri konumunda bulunuyor.

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:24:13 Güncelleme: 10:31:55 HABERTURK.COM

Irak Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel üretimin desteklenmesi amacıyla ve özellikle Necef ve Kerbela Vilayetlerindeki artışa bağlı olarak ve yerel üretimin talebi karşılayacağı hesaplanarak, 21 Mayıs tarihinden itibaren, domates ithalatının durdurulacağı belirtildi.

Irak Tarım Bakanlığı'nın açıklaması, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer aldı.

TÜRKİYE NE KADAR DOMATES İHRACATI YAPIYOR?

Türkiye'nin toplam domates ihracatı geçtiğimiz yıl Rusya kaynaklı krize paralel olarak 367 milyon dolardan 238 milyon dolara gerilemişti. Irak'a domates ihracatı ise 2016 yılında 88 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Türkiye Irak'a 2014 yılında 98.5 milyon dolar, 2015 yılında ise 82.8 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirmişti.

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