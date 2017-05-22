Donald Trump, Twitter
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Twitter’ın kurucusu, Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettikleri eleştirisi için özür diledi

Twitter’ın kurucularından Ev Williams, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim zaferinde Twitter’ın rolü olabileceği yönündeki yorumlar için “Bu doğruysa gerçekten üzgünüm” dedi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:35:38 Güncelleme: 13:44:07 HABERTURK.COM

Twitter’ın kurucularından Ev Williams, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimini kazanmasında Twitter’ın etkili olduğu yorumlarıyla ilgili konuştu. Williams, “Twitter’ın bu konudaki rolü çok kötü. Trump’ın Twitter olmadan başkan olamayacağı doğruysa, gerçekten çok üzgünüm” dedi.

Twitter’daki paylaşımları nedeniyle başkanlık kampanyası boyunca gündemden düşmeyen Trump, mart ayında Fox News televizyonundaki konuşmasında, Twitter sayesinde seçimi kazandığını söylemişti. ABD medyasının kendisi hakkında kötü haberlerle manipülasyon yaptığını, ancak sosyal medya sayesinde halka ulaşabildiğini savunan ABD Başkanı, “Twitter olmasaydı şu an burada olamazdım” demişti.

Teknoloji dünyasının kalbi Silikon Vadisi’nde, Trump’a deste pek güçlü değil. Silikon Vadisi’ndeki 100’ü aşkın şirket, Trump’ın Müslümanlara yönelik seyahat yasağı planına tepki göstermişti.

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