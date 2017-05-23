Maç sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflarda Murat Ülker, Ferit Şahenk ve Ali Koç gibi işadamlarının varlığı dikkat çekti. Sadece bu üç işadamının mal varlığı 6.5 milyar dolara ulaşırken, listede Fenerbahçeliliğiyle bilinen zenginlerin mal varlığı ise 24.6 milyar dolar. Peki Türkiye'nin en zengin 100 listesinde yer alan isimler hangi takımları tutuyor?
İşte o liste...
FENERBAHÇELİ MİLYARDERLER
Erol Sabancı (Sabancı Holding)
Serveti: 400 milyon dolar
Tuttuğu takım: Fenerbahçe
Fikret Öztürk (Öztürk Yatırım)
Serveti: 400 milyon dolar
Tuttuğu takım: Fenerbahçe
Aydın Doğan Doğan Holding (Doğan Holding)
Serveti: 800 milyon dolar
Tuttuğu takım: Fenerbahçe