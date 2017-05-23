İŞ-YAŞAM

Türk milyarderler hangi takımı tutuyor?

23 Mayıs 2017 Salı, 10:10:00

Fenerbahçe'nin Eurolig finalinde Olympiakos ile oynadığı ve kupayı kazandığı maçta VIP tribünü de milyarderler kulübü gibiydi

  • 1 Türk milyarderler hangi takımı tutuyor?
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    Maç sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflarda Murat Ülker, Ferit Şahenk ve Ali Koç gibi işadamlarının varlığı dikkat çekti. Sadece bu üç işadamının mal varlığı 6.5 milyar dolara ulaşırken, listede Fenerbahçeliliğiyle bilinen zenginlerin mal varlığı ise 24.6 milyar dolar. Peki Türkiye'nin en zengin 100 listesinde yer alan isimler hangi takımları tutuyor? 

    İşte o liste...

  • 2 Türk milyarderler hangi takımı tutuyor?
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    FENERBAHÇELİ MİLYARDERLER

     

  • 3 Türk milyarderler hangi takımı tutuyor?
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    Erol Sabancı (Sabancı Holding)

    Serveti: 400 milyon dolar

    Tuttuğu takım: Fenerbahçe

  • 4 Türk milyarderler hangi takımı tutuyor?
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    Fikret Öztürk (Öztürk Yatırım)

    Serveti: 400 milyon dolar

    Tuttuğu takım: Fenerbahçe

  • 5 Türk milyarderler hangi takımı tutuyor?
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    Aydın Doğan Doğan Holding (Doğan Holding)

    Serveti: 800 milyon dolar

    Tuttuğu takım: Fenerbahçe

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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