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Maç sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflarda Murat Ülker, Ferit Şahenk ve Ali Koç gibi işadamlarının varlığı dikkat çekti. Sadece bu üç işadamının mal varlığı 6.5 milyar dolara ulaşırken, listede Fenerbahçeliliğiyle bilinen zenginlerin mal varlığı ise 24.6 milyar dolar. Peki Türkiye'nin en zengin 100 listesinde yer alan isimler hangi takımları tutuyor?

İşte o liste...