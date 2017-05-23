Binali Yıldırım
İŞ-YAŞAM

Başbakan Binali Yıldırım TOBB Genel Kurulunda konuştu

Başbakan Binali Yıldırım: Domateste kısıtlı bir imkan var bunun da önümüzdeki günler de çaresine bakacağız. Rusya domates yetişitirmeyi kafasına koymuş yetiştirebilirse ne ala yetiştiremezse biz buradayız

23 Mayıs 2017 Salı, 18:53:47 Güncelleme: 19:35:33

Başbakan Binali Yıldırım, TOBB Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu. Yıldırım, son günlerdeki domates tartışmalarına illişkin açıklama yaptı. İşte Başbakan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'nin bütün renklerini temsil ediyorsunuz.3 Kasım 2019'da seçime gidilecek. Hedefimiz ve amacımız daima güçlü iktidar ve sürekli istikrardır. Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmesi için olmazsa olmazdır. Partimiz yeni aklın dönemini başlattı. Her anımızı dolu dolu yaşatacağız. Üretime yatırıma ekmeğimizi, aşımızı büyümeye odaklanacağız .Gazi Mustafa Kemal diyor ki 'Çalışmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getienler haysiyetlerini, istiklallerini kaybetmeye mahkumdur' Türkiye'nin geleceği çalışmak, istihdam oluşturmak, pastayı büyütmek artan refahın paylaşımını sağlamaktır. Gideceğimiz yol budur."

"Bizim siyaset anlayışımızda öteki yok. Bütün vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bizim anlayışımızda halka hizmet hakka hizmettir. Bundan sonra da aynı kararlılıkla kucaklamaya devam edeceğiz. Heyecanlarımızı yeşerteceğiz. Önümüzdeki yılların kazanılmış yıllar olması için çaba göstereceğiz. Küresel rekabette daha dirençli ve güçlü bir ekonomi için aşkla yolumuza devam edeceğiz."

"İnanıyorum ki Türkiye'nin uluslararası değeri daha da yükseğe çıkacak. Ekmeğimiz, aşımız büyüyecek. Adalet duygusu tam anlamıyla toplumda hakim olacak. 15 yıldır yatırımın ihracatın artması için çaba sarfettik. Ekonomimizi güvenli bir liman olarak görülen bir ülkeye dönüştürdük. Maliye ve para politikaları bakımında geçmişten daha iyi bir yere getirdik. Bugün Avrupa ülkelerinden en iyi durumda olan ülkelerden biriyiz." 

"Hedefimiz büyümeyi yüzde 4'ün üzerine çıkarmak. Kara, hava, deniz ve demir yollarındaki yatırımlarımız artacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Osmangazi Köprüsü gibi daha nice projeleri hayata geçirdik. Türkiye ekonomisini büyütürken insanlarımızın iş ve aş sahibi olması için çabalarımızı sürdürüyoruz. İstihdama katılım oranımız yüksek yeni iş alanları açmak, umutlarını yeşertmek öncelikli hedefimiz olmalı. Bugün ki terörün arkasında genç işsizliğin çok olması yatıyor."

"50 MİLYONA KADAR FAİZSİZ KREDİ KULLANDIRDIK"

"Türkiye zor bir coğrafyada. Bu coğrafyada dik duracağız. Bölgedeki insanların geleceği için Türkiye güçlü olması lazım. Kendi kendine yeterli olması lazım. İşte savunma sanayinde atılan adımlar bu amaca yöneliktir. Önümüzdeki süreçte ekonomiyi daha da büyütmeye devam edeceğiz. Hedefimizi sizlerle iş alemi ile birlikte gerçekleştireceğiz."

"İhtiyacımız olan sürekli değişim, sürekli yenilik, sürekli reformdur. Bugün 277 bin işletme 181 milyar krediyi fiilen kullandı ve nefes aldı üretime devam ediyor. 20 milyar lira kredi kullandırdık. Esnafımıza KOSGEB mensuplarına 50 milyona kadar faizsiz 3 yıllık kredi verdik. 250 bin esnafımız bu krediyi kullandı bunun da tutarı 6 milyar lira. Vergi ve primlerin yeniden yapılandırılmasını gerçekleştirdik. 10 milyon mükellef prim borcu yapılandırıldı. 160 milyar liralık bir kaynak kamuya kazandırıldı. Vergisini zamanında ödeyenlere indirim getirildi."

"Sicil affı ile mağduriyetleri giderdik. Karekod çek uygulamasına geçtik. Karşılıksız çek oranı düştü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da refah açığını kapatmak için bir program başlattık. Cazibe Merkezleri Programını ilan ettik. Bu programa 3 binin üzerinde yatırımcı müracaat etti."

"Bazı belediyeler iş yapmak yerine örgüte belediye kaynaklarını peşkeş çekiyor. Oradaki vatadanşlara kayyum atandı deyince bir vatandaşımız dedi ki 'Kayyum değil kanun geldi' dedi. Özel sektöre yatıımlarını artırmak amacıyla yasal düzenlemeleri gerçekleştirdik."

DOMATES AÇIKLAMASI

"Bugün artık turizmde kötü günler geride kaldı ve tekrar eski parlak günlere dönüş yaşanıyor. Rusya ile ilişkilerimizi büyük oranda normalleştirdik. Yatırımcılarımızın önünde hiçbir kısıtlama yoktur. Domateste kısıtlı bir imkan var bunun da önümüzdeki günler de çaresine bakacağız. Rusya domates yetişitirmeyi kafasına koymuş yetiştirebilirse ne ala yetiştiremezse biz buradayız."

"Sanayicimize daha fazla lojistik bakımdan yeni üretim alanları temin ediyoruz. Planlı sanayi alanalrında yer alan alanlar için emlak vergisini kaldırıyoruz. Ayrıca öneml bir sıkıntıyı daha çözüme ulaştırıyoruz. KOSGEB desteklerine erken ödeme imkanı geitiriyoruz. Birçok düzenleme mecliste görüşmeleri yapılacak. Bütün bu reformların hayırlı olmasını istiyorum."

"FETÖ İLE İLGİLİ KAFA KARŞIKLIĞI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

"Son günlerde FETÖ ile ilgili kafa karşıklığı oluşturulmaya çalışılıyor. FETÖ bir terör örgütüdür. Ve Türkiye'nin geleceğine kastetmiştir. Siyasetçilere dokunulmuyor gibi bir suçlamayı asla kabul etmiyoruz. Bu işi arkasında kim varsa ortaya çıkarılacaktır. Adalet mekanizması çalışacak ve arkasındakiler ortaya çıkacak. Merhametle değil adaletle çalışacağız. Zaman zaman bu konuda partimiz eleştiriliyor. Ama burada bir çelişki var. Efendim şu niye tutuldu bu niye serbest. Biz bunlara müdahale edince yargıya müdahale ediliyor diye eleştiriliyoruz."

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