Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan yapılandırma açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal: Vergi dairelerine yaklaşık 80 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumuna da 40 milyar lira olmak üzere 120 milyar liralık bir alacağı yapılandırdık. Şu ana kadar yapılandırma kapsamında 18,2 milyar liralık tahsilat yaptık. Bütün vergi daireleri haftasonu da açık olacak.

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