yapılandırma, Naci Ağbal
İŞ-YAŞAM

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan yapılandırma açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugüne kadar yapılandırılan borç miktarını ve vergi dairelerinin haftasonu da açık olacağını açıkladı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:56:45 Güncelleme: 10:34:04

Maliye Bakanı Naci Ağbal: Vergi dairelerine yaklaşık 80 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumuna da 40 milyar lira olmak üzere 120 milyar liralık bir alacağı yapılandırdık. Şu ana kadar yapılandırma kapsamında 18,2 milyar liralık tahsilat yaptık. Bütün vergi daireleri haftasonu da açık olacak.

 

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YORUMLAR 12
  • Misafir
    Bir sürü naylon fatura satan şirketler kişiler var neden önlem alınmıyor merak ediyorum özelikle akaryakıt inşaat sektörü akaryakıta otomasyon sisteminde takip etmek çok kolay ama göz yumuluyor
  • Misafir
    bu tip uygulamalar,namuslulara ceza, namussuzlara ödül.
  • Misafir
    Niye 6 ay arayla yapılandırma yapılıyor? Neden yatırımlara yön verilmiyor. Hazıra dağ dayanır diye bir söz var. Peki nereye kadar dayanacak hazır tüketim? İnsanlara önce iş imkanı, sosyal adaleti sağlayacaksınız. Türk Milletini finansal baronlara teslim ederek siyasi başarı sağlandığını zannetmek en amiyane deliler güler. Ekonomik reformlar olmazsa isterseniz 100 defa yapılandırma yapın. Bu millet her halükarda en doğru olanı yapar.
  • Misafir
    Ben bu ülkede yapılanların hep zenginleri korumak için yapıldığına inananlardan biriyim beni ikna etmek istiyorsanız emekliye ve fakire şunu yapıyoruz diye çıkın konuşun konuşamazsıniz çünkü yok ben akp ekonomisini yöneten herkesi lanetli yorum ve hakkımı helal etmiyorum çünkü emekliyim
  • Misafir
    emekl,ye yapılanlardan haberiniz yok galiba.Fakire yapılan yardımlar herkes tarafından biliniyor.Siz nerede yaşıyorsunuz anlamadım.
  • Misafir
    Büyükşehir'lerde konut fiyatları 300-400 bin liradan başlarken, kira bedellerinin 700-800 tl olması düşünülemez.
  • Misafir
    vergi oranları çok yüksek, bu yüzden herkes vergi kaçırıyor.. oranlar düşürülsün,cezalar arttırılsın.. bunu dikkate al sayın bakan.. özellikle hizmette kdv oranları düşürülmeli..
  • Misafir
    bedelli askerlik bekliyoruz...
  • Misafir
    KİRALAR ÇOK YÜKSEK ALDI BAŞINI GİTTİ. NE YAPACAĞZ BİR ÇÖZÜM DÜŞÜNEN VAR MI ?
  • Misafir
    Ev yapmak, almak kolay mı sanıyorsunuz peki? Adam çalışıp ev alacak, kiracıya bedavaya kiralayacak, yok öyle bir hayat.
  • Misafir
    ev yapmak kolay değil diye milletide soymak doğru değil. Allah senin gibi zihniyetteki insanlara fırsat vermesin yoksa kiracının donuna bile göz dikersiniz
  • Misafir
    EV YAPANIN KİRAYA VERİP GELİR SAĞLAMASI BAŞKA KONU. KENDİ OTURMASI İÇİN YAPMIŞSSA BAŞKA KONU KAR ELDE ETMEK İÇİN YAPIYORSA DEMEKKİ EVİ DE KOLAY ALIYORDUR EFENDİM. FIRSATÇILIK YAPIP 10 KİŞİLİK SURİYELİ AİLELERE KÜMES GİBİ EVLER 1500 LİRAYA KİRAYALAYAN LAR İÇİN SÖZÜMÜZ. BUNUN NETİCESİNDE BİZİM HALKIMIZDA FAİŞ BEDELLER ÖDEMEK DURUMUNDA KALIYOR.
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