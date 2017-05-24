Ramazan ayının başlamasına üç gün kala vatandaşlar tarafından merakla beklenen pide fiyatları belli oldu. Peki 2017 yılında pide fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

PİDE FİYATLARI NE KADAR? (2017)

Habertürk TV'nin duyurduğu habere göre Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı 300 gr pidenin fiyatının 2 lira olacağını açıkladı. Pidenin kilogram fiyatı 6.6 liranın üzerinde olmayacak.

Geçen sene İstanbul'da 350 gramlık sade pide 1.8 lira, Ankara'da ise 250 gram pide 1.5 lira idi. Buna göre İstanbul'da pide fiyatları yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 10 zamlanmış olacak.

PEKİ HALK EKMEK'TE PİDE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatları değişmedi. Alınan bilgiye göre Halk Ekmek'te 350 gr. pide, geçen yılki gibi 85 kuruştan satışa sunulacak.

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