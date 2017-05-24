Ramazan ayının başlamasına üç gün kala vatandaşlar tarafından merakla beklenen pide fiyatları belli oldu. Peki 2017 yılında pide fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
PİDE FİYATLARI NE KADAR? (2017)
Habertürk TV'nin duyurduğu habere göre Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı 300 gr pidenin fiyatının 2 lira olacağını açıkladı. Pidenin kilogram fiyatı 6.6 liranın üzerinde olmayacak.
Geçen sene İstanbul'da 350 gramlık sade pide 1.8 lira, Ankara'da ise 250 gram pide 1.5 lira idi. Buna göre İstanbul'da pide fiyatları yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 10 zamlanmış olacak.
PEKİ HALK EKMEK'TE PİDE FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatları değişmedi. Alınan bilgiye göre Halk Ekmek'te 350 gr. pide, geçen yılki gibi 85 kuruştan satışa sunulacak.
Ayrıntılar geliyor...
-
Misafirkendini 1 paket makarnaya teslim edenler düşünsün00
-
Misafirsepetimi salıp 1 tl ekmek alsam bana yeterli00
-
MisafirSu saatten sonra 10lira olsun siyaset pesinde kosup kicinda donu olmayan dusunsun00
-
MisafirEkmek, Türkiye'nin sağlık harcamalarını artırıp yabancı ilaç firmalarını zengin ediyor. Ekmek yiyerek diabet ve buna bağlı kalp damar böbrek hastalıkları artıyor. Kapalı giyinenlerin Vitamin D eksikliği de buna eklenince ülkenin milli kaynakları ekmek yemek yüzünden çarçur oluyor. Bu ilaç paralarıyla herkese her gün bonfile alınır. Almanlar İngilizler çok az ekmek yer. Ekmek üretimi kısıtlanmalı. Patates tüketimi teşvik edilmeli.00
-
Misafirne yesin millet , kardeşim et pahalı, tavukta antibiyotik var o da pahalı zaten... meyve sebze almıi başını gidiyor, baklagiller deseb öyle... Ne yiyecek millet açmı kalsın...00
-
Misafirolan olmayana verecek bu mübarek ayda, vızırdamayın, şunun şurasında bir ay00
-
Misafirtürkiye nin en önemli sorunu ramazan pidesi ne olacak ????30
-
MisafirEkmekgin maliyeti farklı pide farklı .kilosu on tlden olan susam 30kuruş yumurta 5000tl pişireni alıyo farklı bi durum anlıcan00
-
Misafiro kadar da olur , şurada alıp yiyeceğiniz bir ay, hemen itiraz etmeyin00
-
Misafirbedava00
-
MisafirÖzel çıkıyor özel olduğu için fiyat arttırıyorlar ekstra istek, ekstra yumurta ve susam girince işin içine böyle oluyor işte .. Ama yine de pahalı tabi bu kadar olmamalı tabi ki de ! Evine ekmek götüremeyenler var hala bu ülkemizde napacaksın00
-
Misafirsöyle olsa sıcak sıcak da yesek30
-
Misafirpideler bol yumurtalı ve susamlı olsun ,birde yakmayın30
-
Misafirhem gramaj düştü hem fiyat arttı ama ekonomimiz iyi nasıl iş bu!00
-
Misafirbu ne ya00
-
MisafirÖzetle, Zam yapılmış. Bunu gizleyebilmek için gramaj ile fiyat artırımını birlikte yapmışlar. ♪♫♪♫♥00
-
MisafirTürkiye de imtiyazlı meslekler; Doktorlar,müteahhitler,fırıncılar bunlara kimse dokunamaz kıyameti koparırlar.Vergi canlari isterse verirler.00
-
Misafirçok pahalı 2 ekmek yerine geçmiyor ki o fiyata satıyorsunuz00
-
Misafirnerde yazıyor fiyat mercedes mi alıcaz30