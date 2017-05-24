istihdam, faruk çelik
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Bakan Çelik işsizlere müjdeyi verdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, işsizlere müjdeyi verdi. Çelik, "Toplam 2 bin 700 kişiye istihdam imkanı sağlayacağız" dedi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:49:39 Güncelleme: 17:51:14 AA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, personel alımına ilişkin, "Bakanlığımız bünyesine 2 bin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) 500, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) 200 olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, gündemde olan personel alımı konusunda nihai aşamaya gelindiği bildirdi.

Bu kapsamda 2 bini Bakanlığın bünyesine, 500’ü Tarım Kredi'ye ve 200’ü de TKDK'ya olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceklerini belirten Çelik, bakanlık çatısı altında istihdam edilecek 2 bin kişinin Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyonda görev yapacağını kaydetti.

Tarım Kredi’nin 17 bölge birliğine bağlı kooperatiflerde 286 kooperatif görevlisi, 204 ziraat mühendisi, merkez birliği bünyesine ise 10 müfettiş yardımcısı alınacağına dikkati çeken Çelik, "TKDK'ya alacağımız 200 kişi, denetim, hukuk, yerinde kontrol, proje uzmanı ve idari konularda görev yapacak. TKDK’nın personel alımına ilişkin detaylar, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak" bilgisini aktardı.

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