Borsa günü rekorla kapattı

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BIST 100 endeksi yüzde 0,61 yükselerek 98.313,77 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:08:59 Güncelleme: 09:10:12 AA

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi yüzde 0,61 yükselerek 98.313,77 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 596,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,84 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

Güne yatay seyirle başlayan ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında 98.794,90 puan ile tüm zamanların zirvesini gördü. BIST 100 endeksi günün sonunda ise yüzde 0,61 yükselerek 98.313,77 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini, yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Kansas City Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan endeksin 97.700 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ilk hedefin 98.800 seviyesinin ilk hedef olacağını ifade eden analistler, bu seviyenin de geçilmesi durumunda 100.000 psikolojik direncinin test edilebileceğini dile getirdi.

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