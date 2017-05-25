BTK, tatil, facebook, instagram
İŞ-YAŞAM

BTK: Soyulmak istemiyorsanız tatilinizi paylaşmayın

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Foursquare ve Youtube gibi sosyal ağlarda hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdi. Tatil döneminin başlamasına günler kala Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) önemli bir açıklama geldi. BTK, "Paylaşımınız masum görünse de, sonradan hayatınızı etkileyebilir. Tatile gittiğiniz bir yer ile ilgili Facebook'ta yapmış olduğunuz masum bir paylaşım sonucu evinizin soyulabileceğini unutmayın" diyerek kullanıcıları uyardı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:33:15 Güncelleme: 10:46:56 İHA

İHA'nın haberine göre, BTK, vatandaşları sosyal paylaşım siteleri konusunda uyardı. 'Sosyal ağlarda güvenlik' başlıklı açıklamada, "Sosyal ağlarda en önemli konu paylaşımlardır. Paylaşmak güzeldir; fakat her bilgi herkesle paylaşılmamalıdır. Çünkü paylaştığınız her türlü bilgi siz sonradan silseniz bile internet ortamında silinmeden kalabilir.

Paylaşımları kolaylıkla gönderebilirsiniz, ancak geri alamazsınız. Gönderileriniz masum görünse de, sonradan hayatınızı etkileyebilir. Paylaşımlarınız, günlük hayatınızı ve ilişkilerinizi etkileyebilir. Keşke paylaşmasaydım demenize sebep olabilir. Tanıyıp güvendiğiniz kişiyle paylaştığınız resimler, videolar veya diğer paylaşımlar bazen size özel kalmayabiliyor. Çok özelse bırakın sadece sizde kalsın" denildi.

SAKIN TATİL YERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

BTK, vatandaşların gittikleri tatil yerlerini Facebook'ta paylaştıklarına dikkat çekti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tatile gittiğiniz bir yer ile ilgili Facebook'ta yapmış olduğunuz masum bir paylaşım sonucu evinizin soyulabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Nasıl mı? Tatil paylaşımı yapmış bir vatandaşın evi gerçekten soyulmuştur. Çünkü kendisi hem bu paylaşımı yapmış hem de herkese açık profilinden kişisel bilgileri arasında ev adresini paylaşmıştır. Bu yüzden, Facebook'ta ve diğer sosyal platformlarda gizlilik ayarlarını yapmak ve her bilgiyi herkesle paylaşmamak gerekmektedir."

ANNENİZİN KIZLIK SOYADINI KULLANMAYIN

Facebook'ta gizlilik ayarlarının mutlaka yapılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Paylaştığınız içeriklerin kimlerin görüp, kimlerin göremeyeceği ayarlanmalı. Kesinlikle arkadaşınız olmayan kişilere karşı bu içerikler kapalı hale getirmelisiniz.

Arama motorlarında isminizi arayan bir kişinin sizin profil bilgilerinize arama sonuçlarında ulaşamaması için arama motorlarına karşı bilgilerinizi kapalı hale getirmelisiniz. Bilgilerinizin üçüncü şahıslara verilmesi girişimlerine karşı bu ayarı Facebook'ta kapalı hale getirmelisiniz. Facebook ve diğer sosyal ağlarda kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

Doğum tarihinizin yıl kısmı ve doğum yeriniz, anne kızlık soyadınız, dayınızın ismi ve etiketi, diğer aile fertleriniz adı ve etiketi, ev, iş ve okul adresiniz, tatil yeriniz ve tarihleriniz, durum iletileriniz, telefon numaranız, T.C kimlik numaranız ve e-posta adresinizi kesinlikle paylaşmayın." ifadeleri yer aldı.

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