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Ramazan'da et fiyatlarında artış beklenmiyor

Namet Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Kayar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın politikalarıyla istikrar sağlanan kırmızı et fiyatlarında artış beklenmediğini dile getirdi. Kayar, Ramazan’da et fiyatlarının dana kıyma için 33 TL, dana kuşbaşı için 35 TL seviyelerinde seyretmesini beklediğini söyledi.

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:30:13 Güncelleme: 12:31:10 HABERTURK.COM

Namet’in Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Kayar, Ramazan dolayısıyla piyasada dolaşan et fiyatlarının artacağına dair spekülasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı. Kayar, şunları söyledi:

“Uzunca bir süredir yerli üretimi destekleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, et ve et ürünleri sektöründeki sanayicilerin daha rahat pozisyon almasını sağlayacak uygulamalarla, kırmızı et sektöründeki fiyat dalgalanmalarını bertaraf etti. Bakanlığın yerinde politikalarıyla et fiyatlarında istikrar sağlanmış durumda. Namet olarak biz, Ramazan ayında satış noktalarındaki fiyatların dana kıyma için 33 TL / kg, dana kuşbaşı için 35 TL / kg civarında seyretmesini ve bu fiyatların Ramazan süresince yükselmemesini öngörüyoruz.”

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