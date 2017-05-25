PTT, iş başvurusu, Ahmet Arslan
İŞ-YAŞAM

Ulaştırma Bakanı Arslan: PTT'ye 5 bin yeni çalışan alınacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTTye bu yıl 2 bin 500 kişiyi işe alacaklarını daha önce açıkladıklarını belirterek, "Ama ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda bu senenin ikinci yarısında 2 bin 500 kişiyi daha aileye katacağız. Böylece büyüyen gelişen PTTnin daha fazla hizmet vermesi adına bu sene 5 bin kişiyi aileye katmış olacağız." dedi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:52:38 Güncelleme: 13:55:27 AA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT ile Türk Telekom arasında mobil iletişim alanındaki 2013te başlayan Pttcell iş birliğinin 5 yıl süreyle uzatıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, iş birliği ile güzide iki kuruluşun güçlerinin birleştiğini söyledi.

Posta ve telekomünikasyon hizmetlerinin 1995 yılında birbirinden ayrılması ile Türk Telekom ve PTT gibi iki dev şirketin yeniden doğduğunu dile getiren Arslan, bu sayede vatandaşa ilgili konularda daha kaliteli hizmet verildiğini aktardı.

Arslan, PTTnin de Türk Telekomun da 176 yıldır ülkeye hizmet verdiğini kaydederek, "Türk Telekom da 176 yıllık bir şirket olarak bu ülkenin, coğrafyanın geleceğine yön veriyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde adımlar atıyor." diye konuştu.

Türk Telekomun çalışmalarından bahseden ve bu çalışmaları öven Arslan, şirket yöneticilerine teşekkür etti.

Arslan, PTTnin de 176 yıllık tecrübesi ile çok önemli çalışmalar yaptığını belirterek, geçmişten aldığı ilham ve tecrübe ile ülkenin en ücra köşesine bile hizmet götürdüğünü anlattı.

PTTnin sadece Türkiye markası olmakla kalmadığını, dünya markası haline geldiğini vurgulayan Arslan, PTTnin hizmetlerinden bahsetti.

HEDEF 2017'DE 1 MİLYON ABONE

Arslan, PTT ile Türk Telekom arasında çok sayıda iş birliği fırsatı oluşturulduğunu ve bunlardan ilkinin 2013 yılında tanıtımı yapılan Pttcell markası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Pttcellin çok daha dinamik çok daha kaliteli hizmet vermesi adına 5 yıllık yeni bir süreçle taçlandırılması konusunda bugün lansmanı yapıyoruz. bugüne kadar 500 bin kişiye hizmet veren Pttcell için hedef bu sene bunu en az ikiye katlamak. Bu sene sonu itibarıyla 1 milyona çıkmayı hedeflliyoruz. Gerek Türk Telekomun güçlü altyapı ağı, gerek PTTnin 2 bin noktada bulunan yaygın ofisleriyle bu sonucu doğrucağı konusunda hiç şüphem yok. Kaliteli ve uygun fiyata mobil iletişim hizmetini vatandaşımız almış olacak."

Arslan, Türk Telekom ile PTTnin sahip oldukları ortak gayrimenkulleri değerlendirme kararı aldığını anımsatarak, "Türkiye ekonomisi için daha çok değer yaratmak için gayrimenkul geliştirme ve değerlendirme anlamında iş birliği yapıyorlar. Ülkemizin bu iki köklü kurumu daha çok alanda birlikte çalışmasını arzuluyor ve destekliyoruz." diye konuştu.

"MOBİL CİHAZ SAYISI 75 KAT ARTACAK"

Arslan, her geçen gün veri trafiğinin katlanarak arttığı bir dönemde olduklarını belirterek, sosyal ağlar ve sosyal medyanın milyarları bulan kullanıcı sayısına ulaşmasının, uluslararası ilişkiler ve ticaretin yoğun olarak internet üzerinden yürütülmesinin bunun en önemli etkenleri arasında olduğunu aktardı.

Gelecek yıllarda mobil cihazlarının sayısının şu anda kullanılandan 75 kat daha fazla olacağının öngörüldüğünü dile getiren arslan, veri kullanımının da bin kat artacağını bildirdi.

Arslan, böyle önemli bir alanda Türkiyenin son 15 yılda ciddi atılımlar yaptığını ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer bulduğunu vurguladı

Türkiyenin fiber uzunlu ve mobil şebeke ağındaki gelişmesinden bahseden Arslan, 4.5G hizmetlerinden yararlanan abone sayısının 1 yılda 52 milyona yaklaştığının altını çizdi.

 

- "E-ticareti artıracağız"

 

Arslan, mobil abone sayısının toplamında 75 milyonun üzerine çıktığını belirterek, mobil abone yoğunluğunun da yüzde 94ü aştığını anlattı.

Dünyada 2,5 trilyon dolarlık e-ticaret pazarı bulunduğunu dile getiren Arslan, "Biz 2016 yılında 10 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdik. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi her geçen gün daha çok artan bir e-ticaret hacmi var. Bu sene hedefimiz 15 milyar dolara çıkması." ifadelerini kullandı.

Arslan, e-ticaret konusunda Türk Telekom ile PTT arasında kurulabilecek iş birliğini fırsat olarak gördüklerini kaydederek, lojistik hizmetlerinde yapılacak iş birliği fırsatlarından bahsetti.

 

- "2023te PTT çalışan sayımızı 100 bine çıkaracağız"

 

Arslan, PTTnin hizmet ağını ve yelpazesini bugüne kadar alışılagelmiş klasik hizmetlerle sınırlı tutmadığını belirterek, vatandaşa 250 ayrı kalemde hizmet verdiklerini söyledi.

PTTnin elindeki imkanları kullanarak bu hizmet sayısını artıracaklarını dile getiren Arslan, bunun için PTTnin yeterli altyapıya, hizmet ağına ve diğer kriterlere sahip olduğunu anlattı.

Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"PTTde hizmet yelpazesini çok daha genişletip büyüteceğiz. Bunun için de 2 bin 500 çalışma arkadaşımızı aileye katacağımızı ifade etmiştik. Bunlarla ilgili süreçler devam ediyor. Yakında bunları aileye katmış oalcağız ama ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda bu senenin ikinci yarısında 2 bin 500 kişiyi daha aileye katacağız. böylece de büyüyen gelişen PTTnin daha fazla hizmet vermesi adına bu sene 5 bin kişiyi aileye katmış olacağız. 2023 hedeflerine büyürken PTT iş yeri sayısını 15 bine çıkartacağımızı, buralarda daha sağlıklı, kaliteli hizmet verebilmek adına teknolojinin bütün imkanlarından faydalanacağız.

Ama biliyoruz ki ne kadar teknolojiyle çalışırsanız çalışın, teknolojik imkanlarla iş yerinizi donatırsanız donatın muhatap kesime, müşteriye, vatandaşa güleryüzünüzle, çalışanlarınızla dokunmanız lazım. İşte 2023te bu 15 bin iş yerinde çalışma arkadaşlarımızın sayısını 100 bine çıkaracağız."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fransız BNP Paribas, 350 milyon dolar ceza ödeyecek
İŞ-YAŞAM

Dev bankaya çok ağır ceza
İstanbul için pide fiyatı belli oldu
İŞ-YAŞAM

İstanbul için pide fiyatı belli oldu!
Ramazan'da et fiyatlarında artış beklenmiyor
İŞ-YAŞAM

Ramazan'da et fiyatlarında artış beklenmiyor
Bozcaada'nın "davetsiz misafir"i cazibe merkezi oldu
İŞ-YAŞAM

Davetsiz geldi! Cazibe merkezi oldu
BTK: Soyulmak istemiyorsanız tatilinizi paylaşmayın
İŞ-YAŞAM

Tatile çıkacaklar için çok önemli uyarı
Akkuş Şeker Fasulyesi 20 TL'den satılıyor
İŞ-YAŞAM

Bu fasulyenin fiyatı 20 TL
ABD'li Ormat Türkiye'deki yatırımlarını büyütme kararı aldı
İŞ-YAŞAM

ABD'Lİ ŞİRKETTEN TÜRKİYE ATAĞI
SGK’dan “son tarih 31 Mayıs” uyarısı
İŞ-YAŞAM

SGK'DAN ÇOK ÖNEMLİ UYARI
Et ve Süt Kurumu önünde ucuz et kuyruğu
İŞ-YAŞAM

FİYATI DUYAN KOŞTU, METRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Rahmi Koç'un çizimleri gün yüzüne çıktı
İŞ-YAŞAM

RAHMİ KOÇ'UN ÇİZİMLERİ İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
2017 meyve üretim rakamları
İŞ-YAŞAM

İŞTE BU SENE TÜRKİYE'DE EN ÇOK ÜRETİLECEK MEYVE
İyi bir yönetici olmak için yapılması gereken 27 şey
İŞ-YAŞAM

KÖTÜ PATRONLARIN EN BÜYÜK HATASI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme