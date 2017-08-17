İŞ-YAŞAM
Spor araba görünümlü lüks yat beğeni topladı
14 Haziran 2017 Çarşamba, 10:01:50 | Güncelleme: 17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:19:13
Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bir marinada demirli 36.50 metre uzunluğundaki motor yat, rengi ve spor araba görünümüyle dikkat çekti. İstanbul'da Leomar Yacht firması ile aynı adı taşıyan, Türk bayraklı lüks yatın ismi gizli bir Türk işadamına ait olduğu öğrenildi
-
1
1
|
147
DHA'nın haberine göre, Marmaris Körfezi'ne giriş yapan spor araba görünümüne sahip 36.50 metre uzunluğundaki lüks motor yat görenleri hayran bıraktı.
-
2
2
|
147
İstanbul merkezli yat üreticisi Leomar Yacht'ın 2015 yılında Temmuz ayında denize indirilen yatı, adı açıklanmayan bir Türk işadamına satılmıştı.
-
3
3
|
147
İşadamının özel isteklerine göre yeniden düzenlenen ve üretici firmayla aynı adı taşıyan lüks yat spor otomobil görünümü ve rengi ile görenlerin ilgisini çekti.
-
4
4
|
147
Yabancı turistler ve tatilciler, yat limanında bulunan bir marinada demir atan lüks yat ile bol bol öz çekim yaptı.
-
5
5
|
147
7.65 metre genişliğindeki özel yat, ahşap malzemeden lamine epoksi yöntemiyle inşa edildi.
-
6
6
|
147
Altın sarısı gövde rengi ve siyah üst binasıyla spor araba görünümlü yatta mahremiyetin ön planda tutulduğu bildirildi.
-
7
7
|
147
Personel, motor dairesinden, kaptan kamarasına kadar konuklarla hiç karşılaşmadan tekne içinde rahat hareket edilebiliyor.
-
8
-
9
-
10
-
11
11
|
147
RUS İŞADAMI SUUDİ PRENS'İ GÖLGEDE BIRAKTI
Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini sürdüren Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud'un 86 metre uzunluğundaki yatıyla Rus iş adamı Farkhad Akhmedov'un 115 metre uzunluğundaki 4 katlı yatı aynı koya demir attı.
-
12
12
|
147
Tatil için ailesi ve yakınlarıyla bir süredir Bodrum ilçesinde bulunan Suudi prens Suud, tatilini bisiklete binerek, doğa yürüyüşü yaparak ve Bodrum sokaklarında gezerek geçiriyor. Daha önceki yıllarda da Bodrum ilçesine gelen ve ilçeyi çok beğendiği öğrenilen Suud, Bodrum'daki tatilini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.
Dün akşam saatlerinde Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki ünlü bir et lokantasında yemek yiyen Suudi prens, daha sonra Bodrum sokaklarında kısa bir gezinti yapıp bir kafede zaman geçirdi.
-
13
13
|
147
Suud'un yakınları ise bugün kaldıkları otelin açığında demirli ve üzerinde helikopter bulunan "Kingdom 5 KR" isimli yatın etrafında jet ski turu yaptı. Aynı anda 4 kişinin ayrı ayrı jet ski'ye bindiği tur sırasında zaman zaman heyecanlı dakikalar da yaşandı. Bazı misafirlerin yoğun dalgalar nedeniyle jet ski'den düştüğü ve yeniden su motoruna çıkmaya çalıştıkları gözlendi.
-
14
14
|
147
Sabahın erken saatlerinde Suudi prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud ve korumalarıyla yattan ayrılan helikopter, akşam saatlerinde otelin pistine indi.
-
15
15
|
147
İkinci turda iniş yapabilen helikopterden inen Suud ve korumaları otele ait "bagi" ismi verilen taşıma araçlarıyla kaldığı otele gitti.
-
16
16
|
147
AKHMEDOV'UN MEGA YATI DA AYNI KOYDA
-
17
17
|
147
Öte yandan 4 gün önce Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan gaz üretim şirketlerinden Northgas'ın patronu Rus milyarder Farkhad Akhmedov, eşi Tatyana Akhmedov, üç çocuğu ve yakın dostlarıyla birlikte Küdür Yarımadası açıklarına geldi.
-
18
18
|
147
AKHMEDOV BU YATLA GELİP, 150 KİLOGRAM KALAMAR ALDI
-
19
19
|
147
115 metrelik ultra lüks motoryatı 'Luna" ile Bodrum'a gelen işadamı, Yunanistan'ın Korfu, Mikonos, Tilos, Leros adalarını gezdikten sonra Bodrum'a gelen Akhmedov ve ailesinin bulunduğu yat Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirledi.
-
20
20
|
147
Dev yatı görmek isteyenler koya akın etti.
-
21
21
|
147
Yatın üzerinde bol bol güneşlenen işadamı Akhmedov, tatilin tadını çıkardı. Yatın etrafında 6 zodyak botla güvenlik önlemi alındı.
-
22
22
|
147
Rus milyarderin konukları da koyda gün boyu su sporları yaptı. Akhmedov, daha sonra ailesiyle botla koyda gezdi. İşadamı Akhmedov'un, Yalıkavak Limanı'ndaki balıkçılardan toplam 150 kilogaram kalamar, ahtapot ve yörede çıkan balık türlerinden satın aldığı öğrenildi.
-
23
23
|
147
Akhmedov'un motoryatı bu yılın başında İngiliz futbol takımı Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'ten aldığı öğrenildi.
-
24
24
|
147
Yüzme havuzu, helikopter pisti, mini denizaltı, 6 sürat teknesi, kurşun geçirmez camları ve her türlü roket atara karşı savunma sistemi olan çelik gövdeli 'Luna' isimli motoryat, saatte 30 mil hız yapabiliyor.
-
25
25
|
147
Süper lüks yatta 30'u hizmet için 20'si koruma 50 personel görev yapıyor. Su sporları ve dalış merkezi bulunan yatın üzerinde birisi kapalı birisi açık iki yüzme havuzu var.
-
26
26
|
147
Akhmedov , ailesi ve yata bulunan konuklarının 10 gün boyunca Bodrum Gökova ve Hisarönü koylarında tatilini sürdürecekleri öğrenildi.
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
32
|
147
HAFTALIĞI 2 MİLYON TL'LİK MOTORYAT BODRUM'DA
Belçika’nın en zengin ikinci kişisi olan ve sinema yapımcısı Ted Wait’in (56) üç yıl önce yaptırdığı, bazen Holywood yıldızları Brad Pitt ve Matt Damon gibi dostlarıyla tatile çıktığı 75 metre uzunluğunda ve 125 milyon dolar değerindeki çelik gövdeli ’Plan B’ adlı motoryat, Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne geçtiğimiz ay geldi.
-
33
33
|
147
Bodrum’a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarında demirleyen yat, ardından cuma günü akşam saatlerinde Göltürkbükü Koyu’na demirledi.
-
34
34
|
147
Yatın üzerindeki yüzme havuzu ve jakuzide eğlenen üç çocuklu ailenin, Kazakistan’ın en zengin ailelerinden biri olduğu ve yatı 3 haftalığına haftalığı 650 bin dolardan (yaklaşık 2 milyon TL) kiraladığı belirtildi.
-
35
-
36
36
|
147
Botla akşam Göltürkbükü’ndeki dünyaca ünlü bir beach cluba giden ailenin danışmanlarının, bir saat önceden işletmeye giderek içeriye kimsenin alınmaması talimatını verdiği öğrenildi.
-
37
37
|
147
Gecede özel olarak düzenlenen Brezilya dans grubunu izleyen ailenin ardından Küba müzik grubunun özel konserini izlediği belirtildi.
-
38
38
|
147
İşletmeye bu gece için, 65 bin euro ödeme yaptığı öğrenildi.
-
39
39
|
147
Adı sır gibi saklanan iş adamının Ted Wait’in yakın arkadaşlarından biri olduğu uluslararası petrol şirketi olduğu belirtildi.
-
40
40
|
147
Yatın üç gün Bodrum koylarında kaldıktan sonra Yunanistan’ın Mikanos Adası’na gideceği belirtildi.
-
41
-
42
-
43
-
44
44
|
147
KATARLI THANİ'NİN SÜPER YATI ÇEŞME'DE
Öte yandan Katar'ın eski Başbakanı Hamad Bin Casim Bin Cabir Bin Muhammed Al Thani'nin sahibi olduğu dünyanın beşinci büyük yatı 'Al Mirqap', İzmir'in Çeşme İlçesi'ne demirledi.
-
45
45
|
147
Çeşme Limanı'na demirleyen 133 metre uzunluğundaki 12 suit odalı dev yatın yüzme havuzu, helikopter pisti ve sinema salonları bulunuyor.
-
46
46
|
147
Lüks yat 'Al Mirqap'a, Aliağa'da bulunan TECO Petrolcülük tarafından, yaklaşık 500 bin dolarlık yakıt ikmali yapıldı.
-
47
47
|
147
Çevresinde koruma ordusuyla geniş güvenlik önlemleri alınan süper yatta kimlerin olduğu öğrenilemedi.
-
48
48
|
147
Yakıt ve erzak ikmalinin ardından yatın akşam saattlerinde ayrılacağı bildirildi.
-
49
49
|
147
İŞTE SÜPER YATTAN DİKKAT ÇEKEN KARELER
-
50
-
51
-
52
-
53
-
54
-
55
-
56
-
57
57
|
147
RUS MİLYARDERİN DEV YATI GÖRÜNTÜLENDİ!
Öte yandan, İspanya'nın gözde turizm merkezi Ibiza'da bulunan milyonerlerin uğrak noktası Formantera geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük özel yatlarından birini ağırladı.
-
58
58
|
147
Rus milyarder Andrey Melnichenko'nun sahibi olduğu yatın değeri tam 360 milyon sterlin yani bugünkü kurla 458 milyon dolar.
-
59
59
|
147
Fransız tasarımcı Philippe Starck'ın tasarladığı "Sailing Yacht A" ismindeki deniz aracı tam 144 metre uzunluğa sahip. Bu, bir futbol sahasından yarım misli daha uzun olduğu anlamına geliyor.
-
60
60
|
147
Elbette bu kadar büyük bir yatın içerisinde sıra dışı lüks unsurların yer alması şaşırtıcı değil
-
61
61
|
147
Aynı zamanda kamara ve restoran olarak kullanılabilen su altı gözlem odası tamamen Rus milyarderin isteği doğrultusunda yapılmış ve okyanusu dev bir akvaryum gibi gösteriyor.
-
62
62
|
147
Yatın güvertesinde Melnichenko ve misafirlere ait helikopterlerin ineceği özel bir pist de düşünülmüş.
-
63
63
|
147
8 adet güverte birbirine asansörlerle bağlanmış ve açık denizde misafirlerin gelebilmesi için 4 bot ve bir denizaltı için özel garaja sahip.
-
64
64
|
147
20 yolcu ve 54 mürettebatlık kapasitesi olan yat saatte 40 kilometre hıza çıkabiliyor.
-
65
65
|
147
Yapımı tam dört yıl süren yat bombaya dayanıklı olacak şekilde inşa edilirken iç güvenliği de 24 kamerayla sağlanıyor.
-
66
66
|
147
Yatın bir başka özelliği de üçlü direk sisteminin kapalı alanda yapılmış olanlar arasında en uzunu olması. Zirveleri 100 metreyi aşıyor.
-
67
67
|
147
Bu durum, İngilizlerin 96 metre uzunluğunda meşhur saat kulesi Big Ben'in yata monte edildiğini canlandırmaktan bir nevi farksız.
-
68
68
|
147
Yatın Formentera sahillerinde görünmesi üzerine, bölge halkı ve yat düşkünleri de ilgiyle bu devasa deniz aracını izleyip fotoğraf çekti.
-
69
69
|
147
Öte yandan, Sailing Yacht A kendi sınıfında dünyanın en büyüğü olsa da pahaya bakıldığında daha fazlasını yapanlar da var.
-
70
70
|
147
Dailynewsdig.com sitesi değeri yüzlerce milyon dolarla ölçülen dünyanın en pahalı 10 süper yatını sıralamıştı. İşte 200 milyon dolardan 800 milyon dolara en pahalı yatlar, özellikleri ve sahipleri...
-
71
71
|
147
10. AL SALAMAH
Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: Suudi Arabistan prensi Sultan bin Abdul Aziz
-
72
72
|
147
Uzunluk: 139 metre
Genişlik: 24 metre
-
73
-
74
-
75
75
|
147
Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: David Geffen (DreamWorks şirketinin sahibi)
-
76
-
77
-
78
-
79
79
|
147
Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: Steven Spielberg (Yapımcı, yönetmen)
-
80
-
81
-
82
-
83
83
|
147
Değeri: 210 milyon dolar
Sahibi: Nasser Al-Rashid (Suudi Arabistanlı işadamı)
-
84
-
85
-
86
-
87
87
|
147
Değeri: 250 milyon dolar
Sahibi: Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (Katar eski başbakanı)
-
88
-
89
-
90
-
91
91
|
147
Değeri: 256 milyon dolar
Sahibi: Alisher Usmanov (Rus iş adamı)
-
92
-
93
-
94
-
95
95
|
147
Değeri: 300 milyon dolar
Sahibi: Kâbus bin Seyd El Ebu Seyd (Umman Sultanı)
-
96
-
97
-
98
-
99
99
|
147
Değeri: 323 milyon dolar
Sahibi: Andrey Melnichenko (Rus iş adamı)
-
100
-
101
-
102
-
103
103
|
147
Değeri: 350 milyon dolar
Sahibi: Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Dubai Hükümdarı)
-
104
-
105
-
106
-
107
107
|
147
Değeri: 800 milyon dolar
Sahibi: Roman Abramovich (Rus iş adamı)
-
108
-
109
-
110
110
|
147
Yattaki jakuziden bir kare.
-
111
111
|
147
800 milyon dolar değeriyle Eclipse dünyanın en pahalı yatı. 162.5 metre uzunluğuyla ise en büyük ikinci yatı konumunda.
-
112
112
|
147
2009 yılında suya indirilen süper yatta 2 helikopter pisti, 3 tekne ve bir de mini denizaltı bulunuyor.
-
113
-
114
-
115
115
|
147
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ MARMARİS'E GELDİ
Dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı "Silver Fast" yakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
-
116
116
|
147
80 milyon euroluk mega yat Marmaris Limanı'na bağlandı.
-
117
117
|
147
77 metre uzunluğundaki yat Cayman Adaları bayraklı.
-
118
118
|
147
Uzaktan gri rengiyle askeri gemi görünümüyle dikkati çeken yatın Singapur'dan Süveyş Kanalı'nı geçerek yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.
-
119
119
|
147
Marmaris Körfezi'ndeki turistlerin yanı sıra liman boyunca demirli yelkenli ve motor yatlardaki çalışanlar da yata ilgi gösterdi. Yata Aliağa rafinerisinden gümrüksüz yakıt ikmalinin yarın yapılacağı kaydedildi.
-
120
120
|
147
HAFTALIK KİRASI 2 MİLYON 400 BİN
-
121
121
|
147
İçerisinde her türlü lüks ile konforu barından yatın haftalık kirası yaklaşık 2 milyon 400 bin lira, bedeli de 80 milyon euro.
-
122
122
|
147
Espen Qeino tarafından 2015 yılında dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor.
-
123
123
|
147
İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master suit, banyolar, giyinme odası, 20 kişilik yemek salonu, 70 bin vat gücünde ses sistemi bulunan Silver Fast, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip.
-
124
124
|
147
İŞTE MEGA YATIN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİ
-
125
-
126
-
127
-
128
-
129
-
130
-
131
-
132
-
133
-
134
-
135
-
136
-
137
-
138
-
139
-
140
-
141
-
142
-
143
-
144
-
145
-
146
-
147