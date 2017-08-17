İŞ-YAŞAM

Spor araba görünümlü lüks yat beğeni topladı

14 Haziran 2017 Çarşamba, 10:01:50

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bir marinada demirli 36.50 metre uzunluğundaki motor yat, rengi ve spor araba görünümüyle dikkat çekti. İstanbul'da Leomar Yacht firması ile aynı adı taşıyan, Türk bayraklı lüks yatın ismi gizli bir Türk işadamına ait olduğu öğrenildi

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    DHA'nın haberine göre, Marmaris Körfezi'ne giriş yapan spor araba görünümüne sahip 36.50 metre uzunluğundaki lüks motor yat görenleri hayran bıraktı.

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    İstanbul merkezli yat üreticisi Leomar Yacht'ın 2015 yılında Temmuz ayında denize indirilen yatı, adı açıklanmayan bir Türk işadamına satılmıştı.

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    İşadamının özel isteklerine göre yeniden düzenlenen ve üretici firmayla aynı adı taşıyan lüks yat spor otomobil görünümü ve rengi ile görenlerin ilgisini çekti.

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    Yabancı turistler ve tatilciler, yat limanında bulunan bir marinada demir atan lüks yat ile bol bol öz çekim yaptı.

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    7.65 metre genişliğindeki özel yat, ahşap malzemeden lamine epoksi yöntemiyle inşa edildi. 

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YORUMLAR 40
  • Misafir 15 Ağustos 2017 Salı 11:02
    biri Hristiyan biri Müslüman ikisi de aynı bu durumda müslüman olan kendini müslüman sanıyor
  • Misafir 27 Haziran 2017 Salı 20:16
    Allahin adaleti
  • Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 10:59
    meraba, ben rus milyarderin dev yatıyım, sorunuz varsa alabilirim.
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