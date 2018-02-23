İş-Yaşam

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde son durum

17.06.2017 - 17:12 | Güncelleme:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi ilkbaharla birlikte tekrar süreçler hızlanacak. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Daha önce tarih verdik rüzgar bize izin vermedi. Hedefimiz bu sene içerisinde inşallah bunu bitirmek" dedi

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    Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gazetecilere çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgi veren Arslan, rüzgarın 30 km/saati geçtiği durumlarda kuledeki asansör ve kule vincini çalıştırmadıklarına işaret edip, mevsimler koşulların çalışmalar üzerindeki etkilerinden bahsetti. İstanbul'a simge olabilecek bir eser kazandırıldığına dikkati çeken Arslan, şu bilgileri verdi:

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    221 metre betonarme yüksekliği olan, üzerine 144,5 metre çelik konstrüksiyon antenlerin oluşturduğu ve onun üzerine de spine dediğimiz en uç anten ki, o da 23 metre olacak, hepsini üst üste koyduğunuz zaman 387 metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Bu 387 metreye 118 metre de deniz seviyesinden olan yüksekliği düşünürseniz, kulenin en üst noktasına çıktığınızda İstanbul'un her tarafını görebilir olacağız.

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    Bu kuleyi İstanbul'a sembol olması, gelen misafirlere o enfes görüntüyü göstermek adına yapmıyoruz. Bu kuleyi, İstanbul'daki antenlerden kaynaklı tv ve radyo vericilerinden kaynaklı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve onların yerine tek bir anten ve tek bir kuleyle bu işi görmek adına yapıyoruz.

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    Böyle bir şaheserin yapılması sırasında başka fonksiyonlar da yüklemek istediklerini anlatan Arslan, bunlardan birinin de 33'üncü ve 34'üncü katlardaki, deniz seviyesinden yüksekliği 366,5 metre ile 371 metre olan seyir terasları olduğunu anlattı. Arslan, gelen misafirlerin buralardan İstanbul'u izleyebileceğine işaret ederek 39 ve 40'ıncı katlarda da restoranların olacağını, bunların da deniz seviyesinden 393,5 metre ile 398 metre yüksekte bulunacağını kaydetti.

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    "UZUN VE BİRBİRİNİ TAKİP ETMESİ GEREKEN SÜREÇLER SÖZ KONUSU"

     

    Bakan Arslan kulenin 49 kattan oluşacağını, 4 katın yerin altında, gerisinin üstte olacağını bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

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Yorumlar 40
  • Misafir 06 Eylül 2017 Çarşamba 11:53
    insaat sektörüne yeni bir kelime kazandirdiniz! tebrik ederim. yazi isleri hic mi kontrol etmiyor yazilari ? Ilk "konsüksiyondan" modern mimariye. Tebrikler habertürk.
  • Misafir 06 Eylül 2017 Çarşamba 11:17
    Güzel ağaç kesilmiş yine tebrikler. Beton lazım bize beton!
  • Misafir 06 Eylül 2017 Çarşamba 11:01
    İstanbul'un silüetini okadar ki düşünüyorlar , bırakın o antenleri zaten onlar yıllardır İstanbul'la bütünleşmiş ne uzuyor ne kısalıyor , siz her mahalleye verdiğiniz kulelerin görüntüsüne bakın ,
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