İngiliz Kraliyet ailesinin ilgi gösterdiği Çığşar kirazının hasadı başladı

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Türkiye'de eşi benzeri olmayan kirazımız başta İngiltere olmak üzere Almanya, Polonya, Ukrayna, İspanya gibi tüm Avrupa ülkeleri ile Hong Kong'a da ihraç ediliyor. Bu sezonda rekolte düşük olduğu için ihracata bin ton, iç piyasaya ise 500 ton civarında kiraz verdik. Temmuz ortasına kadar da hasadımız devam edecek.