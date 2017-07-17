İŞ-YAŞAM

İngiliz Kraliyet ailesinin ilgi gösterdiği Çığşar kirazının hasadı başladı

20 Haziran 2017 Salı, 12:38:30 İHA

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'ne bağlı Çığşar Mahallesi'nde dünyaca ünlü kirazın hasadına başlandı. İngiltere'ye ihraç edilen Çığşar kirazını İngiliz Kraliyet ailesi de alıyor. Kirazın kilosu 7 TL’den satılıyor

  • 1 İngiliz Kraliyet ailesinin ilgi gösterdiği Çığşar kirazının hasadı başladı
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    Andırın'a 30 kilometre uzaklıktaki Türkiye'de kiraz hasadının en son yapıldığı 1650 rakımlı Çığşar Mahallesi'nde hasat telaşı başladı. Cabbar Erkek, Çığşar kirazının bir marka olduğunu ve yurt dışında çok tercih edildiğini söyledi. 

  • 2 İngiliz Kraliyet ailesinin ilgi gösterdiği Çığşar kirazının hasadı başladı
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    Çığşar kirazının diğerlerden farklı kılan en önemli özelliğinin tadı ve aroması ile Türkiye'de en son hasat edilmesi olduğunu kaydeden Erkek, bu nedenle kirazın Buckingham Sarayı'nca de tercih edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

  • 3 İngiliz Kraliyet ailesinin ilgi gösterdiği Çığşar kirazının hasadı başladı
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    Bu kirazı özellikle İngiltere'ye ihraç ediyoruz. İngiliz kraliyet ailesi saraya bu kirazlardan alıyor. İngiltere dışında Almanya, Rusya, Hollanda ve Arap ülkeleri bu kirazı tercih ediyor. Çünkü Türkiye'de kiraz hasadı yapılan son yer Çığşar Mahallemizdir. 

  • 4 İngiliz Kraliyet ailesinin ilgi gösterdiği Çığşar kirazının hasadı başladı
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    Yaklaşık 2 bin kişi kiraz toplayarak para kazanıyor. İstihdama da büyük bir katkı sağlıyoruz, ekonomimizde büyük oranda güç kazanıyor.

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  • 5 İngiliz Kraliyet ailesinin ilgi gösterdiği Çığşar kirazının hasadı başladı
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    Cabbar Erkek, kirazın kilosunun 7 liraya yurt dışına satıldığını, toplanan kirazların soğutucusu bulunan TIR'larla Avrupa'ya götürüldüğünü belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

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