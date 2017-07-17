İŞ-YAŞAM
İngiliz Kraliyet ailesinin ilgi gösterdiği Çığşar kirazının hasadı başladı
20 Haziran 2017 Salı, 12:38:30 | Güncelleme: 17 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:40:43
İHA
Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'ne bağlı Çığşar Mahallesi'nde dünyaca ünlü kirazın hasadına başlandı. İngiltere'ye ihraç edilen Çığşar kirazını İngiliz Kraliyet ailesi de alıyor. Kirazın kilosu 7 TL’den satılıyor
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Andırın'a 30 kilometre uzaklıktaki Türkiye'de kiraz hasadının en son yapıldığı 1650 rakımlı Çığşar Mahallesi'nde hasat telaşı başladı. Cabbar Erkek, Çığşar kirazının bir marka olduğunu ve yurt dışında çok tercih edildiğini söyledi.
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Çığşar kirazının diğerlerden farklı kılan en önemli özelliğinin tadı ve aroması ile Türkiye'de en son hasat edilmesi olduğunu kaydeden Erkek, bu nedenle kirazın Buckingham Sarayı'nca de tercih edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:
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Bu kirazı özellikle İngiltere'ye ihraç ediyoruz. İngiliz kraliyet ailesi saraya bu kirazlardan alıyor. İngiltere dışında Almanya, Rusya, Hollanda ve Arap ülkeleri bu kirazı tercih ediyor. Çünkü Türkiye'de kiraz hasadı yapılan son yer Çığşar Mahallemizdir.
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Yaklaşık 2 bin kişi kiraz toplayarak para kazanıyor. İstihdama da büyük bir katkı sağlıyoruz, ekonomimizde büyük oranda güç kazanıyor.
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Cabbar Erkek, kirazın kilosunun 7 liraya yurt dışına satıldığını, toplanan kirazların soğutucusu bulunan TIR'larla Avrupa'ya götürüldüğünü belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
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"Burada yüklediğimiz TIR'lar önce Mersin'e oradan da gemi ile yurt dışına gönderiliyor. Kirazda çok iddialıyız, kalite bakımından ve organik olmasından birçok dünya ülkesi bizim kirazımızı tercih ediyor"
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Cabbar Erkek'in İstanbul'da oturan oğlu Serkan Erkek ise yaz tatilini kiraz toplayarak geçiriyor.
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Çığşar kirazının çok ünlü olduğunu ifade eden Serkan Erkek, şöyle konuştu:
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"Yaz tatilimi Mahallemde geçirmek beni çok mutlu ediyor, şehir stresinden uzak bu kiraz bahçelerinde kiraz toplayarak tatilin tadını çıkartıyorum. Çok memnunum, hem de aile bütçeme katkıda sağlıyorum"
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Türkiye'deki kiraz üretiminde marka olan, aroması, iriliği ve lezzeti ile tüketici tarafından ilk tercih edilen kirazların başında yer alan Nazilli'nin Aşağı Yakacık Mahallesi'nde yetişen kirazın satışı borsa usulü yapılıyor.
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Bursa, Alaşehir ve Isparta kirazı ile rekabet eden ve sezonda en son hasat edilen Nazilli'ye bağlı Aşağı Yakacık Mahallesi'nde (Avra köyü) bu günlerde kiraz hareketliliği yaşanıyor.
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İlçeye 45 kilometre mesafedeki dağ mahallesi olan Aşağı Yakacık'ta kiraz borsası kuruldu. 40-45 gün süren ve Türkiye'de en son olgunlaşan kirazlar arasında yer alan Aşağı Yakacık kirazı İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri ile Hong Kong'a da ihraç ediliyor.
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"İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ DE YİYOR"
Avra kirazının dünyada aranılan bir ürün olduğunu kaydeden Aşağı Yakacık Mahalle Muhtarı Muammer Fidan, şu açıklamalarda bulundu:
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"Kirazımız yurt dışında öylesine meşhur ki, İngiliz kraliyet ailesi başta olmak üzere İngiliz futbolcular da kirazımızı beğenerek yiyor. Kraliyet mutfağına kadar ulaşan kirazımızı son yıllarda Hong Kong'a da gönderiyoruz. Avra kirazının ünü sadece Türkiye'de değil dünyada da yayılmış durumda. Herkesi kirazımızdan tatmaya davet ediyoruz"
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"YILDA ORTALAMA BİN 500 TON İHRACATA, 500 TON İÇ PİYASAYA"
Haziran ayı başında hasadına başlanan kirazın temmuz ortalarına kadar hasat edilmesi ile birlikte ihracatçı firmalar da Avra'ya akın etti. İç piyasa ve ihracata kiraz temin eden firmaların köye gelişi ile birlikte büyük hareketlilik yaşanıyor.
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Bin 406 nüfusu, merkezde 650, yaylalarda da 900 rakımı ile doğal yaşamın merkezi olarak dikkat çeken Aşağı Yakacık Mahallesi, kestane yetiştiriciliğinin yanı sıra marka olduğu kiraz yetiştiriciliği ile de çekim merkezi olmaya devam ediyor.
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Yılda ortalama bin 500 tonu ihracata 500 tonu da iç piyasaya olmak üzere kiraz üreten mahalle aynı zamanda kirazın en çok alınıp satıldığı Türkiye'deki merkezlerin başında yer alıyor.
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Aşağı Yakacık Mahalle Muhtarı Muammer Fidan, kiraz hasadının gerçekleştirildiği haziran ayında mahallelerinde büyük hareketlilik yaşandığını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:
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Türkiye'de en son hasat edilen kirazın yetiştiği mahallemizde bu günlerde kiraz borsamız oldukça hareketlendi. İhracatçı ile tüccarların en az 3 hafta misafir edildiği mahallemizde her gün onlarca alıcıya kiraz temin ediyoruz.
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Türkiye'de eşi benzeri olmayan kirazımız başta İngiltere olmak üzere Almanya, Polonya, Ukrayna, İspanya gibi tüm Avrupa ülkeleri ile Hong Kong'a da ihraç ediliyor. Bu sezonda rekolte düşük olduğu için ihracata bin ton, iç piyasaya ise 500 ton civarında kiraz verdik. Temmuz ortasına kadar da hasadımız devam edecek.
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Özellikle 900 rakımlı yaylamızda ürettiğimiz kirazlar kalibre olarak Türkiye'deki en büyük kalibre olan 32'ye kadar ulaşıyor. Görünümü, iriliği, lezzeti, aroması ile ihracatçının tercih ettiği bir kirazımız var" dedi.
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"AŞAĞI YAKACIK, İHRACATÇININ TERCİH ETTİĞİ YERLERİN EN BAŞINDA GELİYOR"
Bursa, Manisa-Alaşehir, Isparta ve değişik illerden gelen çok sayıda firma yetkilisinin, aroması, iriliği ve lezzeti nedeniyle Aşağı Yakacık kirazını tercih ettiklerini kaydeden Alaşehirli ihracat firması yetkilisi Serkan Alkan ise, şöyle konuştu:
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"Kalitesi nedeniyle tercih ettiğimiz Aşağı Yakacık kirazını buradan satın aldıktan sonra Alaşehir'deki işletmemize götürerek işliyor ve ihracata gönderiyoruz. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihracatımız var"
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