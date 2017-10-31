İş-Yaşam

"Martı Projesi" olarak bilinen Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi projesinde sona yaklaşılıyor

20 Haziran 2017 Salı, 12:43:47 | Güncelleme: 31 Ekim 2017 Salı, 13:37:55

Kabataş'ta yapımına devam edilen "Martı Projesi" olarak bilinen "Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi" projesinde sona yaklaşılıyor. Proje kapsamında denize çakılan kazıklarla, yaklaşık 650 metre boyunca 20 metrelik eninde bir alan İstanbul Boğazı'ndan alınarak kara haline getirildi. Projenin denize doğru uzanan iskeleleri ise tamamlanmak üzere. Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

  • 1 "Martı Projesi" olarak bilinen Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi projesinde sona yaklaşılıyor
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    DENİZE YÜZLERCE KAZIK ÇAKILDI

    Fındıklı Molla Çelebi Camii'nin kuzey tarafından başlayıp Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan camii'ne bitişik balıkçı barınağını da içine alan çalışmalarda önce yaklaşık 650 metre boyunca denize onlarca kazık çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletildi.

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  • 2 "Martı Projesi" olarak bilinen Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi projesinde sona yaklaşılıyor
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    Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için ise denize yüzlerce kazık çakıldı.

  • 3 "Martı Projesi" olarak bilinen Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi projesinde sona yaklaşılıyor
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    Şu anda iskelelerin birinin betonarme bölümü de tamamlanırken, diğer iskeleler de şekillendi. Proje tamamlandığında daha önceden 12 olan gemi kapasitesi 22'ye çıkmış olacak.

  • 4 "Martı Projesi" olarak bilinen Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi projesinde sona yaklaşılıyor
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    2018 YILI SONUNDA BİTMESİ PLANLANIYOR

    Proje kapsamında 90 bin metrekarelik alan yeniden düzenlenirken 38 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Projedeki binaların boyunun 7,5 metreyi geçmeyeceği belirtilirken yeraltına 40 turist otobüsü ve 1000 araç kapasiteli otopark yapılacak.

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  • 5 "Martı Projesi" olarak bilinen Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi projesinde sona yaklaşılıyor
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    Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak.

     

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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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DENİZE YÜZLERCE KAZIK ÇAKILDI

Fındıklı Molla Çelebi Camii'nin kuzey tarafından başlayıp Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan camii'ne bitişik balıkçı barınağını da içine alan çalışmalarda önce yaklaşık 650 metre boyunca denize onlarca kazık çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletildi.

Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için ise denize yüzlerce kazık çakıldı.

Şu anda iskelelerin birinin betonarme bölümüde tamamlanırken, diğer iskeleler de şekillendi. Proje tamamlandığında daha önceden 12 olan gemi kapasitesi 22'ye çıkmış olacak.

2018 YILI SONUNDA BİTMESİ PLANLANIYOR

Proje kapsamında 90 bin metrekarelik alan yeniden düzenlenirken 38 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Projedeki binaların boyunun 7,5 metreyi geçmeyeceği belirtilirken yeraltına 40 turist otobüsü ve 1000 araç kapasiteli otopark yapılacak.

Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak.

Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak.

Ayrıca tamamlandığında Üsküdar-Kabataş yürüme tünelinde entegre edilecek projenin 2018 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

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Yorumlar 36
  • Misafir 30 Ekim 2017 Pazartesi 11:27
    tunelden dolayi chp ye laf atan degisik benzine yine zam yaptikar sen bu tunelden zor gecersin ancak yurursun simdiden yurumeye baslasan ancak gidersin hadi basla yurumeye
  • Misafir 30 Ekim 2017 Pazartesi 11:20
    Zigana ya yapılan yolun parsını niye ben ödüyorum? Geçmiyorum ki? :):):) ciler;)
  • Misafir 27 Ekim 2017 Cuma 10:27
    Reis çalışıyor, çalıştırıyor eyvallah da, yiyici takımı çok, etrafına çöreklenmişler, reise zarar veriyorlar. Devlet tek bir adamın iyi niyetiyle düzelemiyor maalesef. Her yerden darbe yiyor adam.
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