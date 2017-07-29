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Çalışmaların planlandığı gibi ilerlemesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Memiş, "Biz de merakla bekliyoruz. Hiçbir sorun yok. Birtakım şeyler söylenebiliyor ama öyle işi aksatacak bir konu yok. Teknik birtakım şeyler olabiliyor ama bunların hepsi de aşılabilecek sorunlar." ifadesini kullandı.