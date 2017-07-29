İŞ-YAŞAM
Zigana Tüneli'nin aydınlatması Türkiye'de başka yerde yok
20 Haziran 2017 Salı, 12:43:47 | Güncelleme: 29 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:53:31
İHA
Bin 820 metre rakımdaki Zigana Tüneli'nin yarısı Trabzon, diğer yarısı Gümüşhane'den elektrik alıyor
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Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerinden Zigana Dağı geçidinde 30 yıldır hizmet veren bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nin iç aydınlatmasının Türkiye'de başka bir örneği yok.
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Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki en önemli geçitlerden olan Zigana Dağı geçidinde 1987 yılında dönemin Başbakanı merhum Turgut Özal tarafından hizmete açılan Zigana Tüneli'nin iç aydınlatması tünelin Gümüşhane girişinden yarıya kadar Gümüşhane Çoruh EDAŞ, yarıdan sonrası Trabzon EDAŞ tarafından aydınlatılıyor.
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Tünelin her iki ucunda da kurulu bulunan ayrı trafolardan beslenen elektrikle aydınlatılan tünel, bazı günler meydana gelen arızalar nedeniyle yarısı aydınlık yarısı da karanlık duruma düşebiliyor.
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Aydınlatma ve bakım işlemlerinin Karayolları tarafından yapıldığı tünelde harcanan elektriğin faturaları da Gümüşhane ve Trabzon'daki kurumlara ayrı ayrı ödeniyor.
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Yolu kullanan sürücüler durumu 'ilginç' olarak nitelendirirken, sık sık yolu kullanan Adnan Aydın, "Tünelde bazı zamanlar lambaların yarısı yanık oluyor. Biz bunu sorduğumuzda elektriğin tünelin yarısına kadar Gümüşhane'den diğer yarısının da Trabzon'dan verildiğini söylediler. Bu olay oldukça ilginç bir olay" dedi.
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Gümüşhane Çoruh EDAŞ İl Müdürü Fatih Balta ise 1987 yılından beri hizmet veren Zigana Tüneli'nde inşaatın çift taraflı başlaması nedeniyle enerji temininin de o zamandan beri çift taraflı olarak sağlandığını belirterek, "Tünel bittikten sonra da aynı şekilde aydınlatma sistemi çift taraflı olarak tesis edilmiş ve halen o şekilde devam ediyor.
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Tünelin her iki ucu da ayrı trafolardan enerjilendiriliyor. Aydınlatma sorumluluğu Karayollarında. Trabzon ve Gümüşhane birçok konuda olduğu gibi Zigana Tüneli'nin aydınlatma işini de ortaklaşa yürütüyor" diye konuştu.
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Zaman zaman tünelin bir tarafının aydınlık diğer tarafının ise karanlık olmasının iki il şebekesine bağlı olmasından kaynaklandığını kaydeden Balta, "Gümüşhane tarafında arıza olduğu zaman bu taraf, Trabzon çıkışında arıza olduğu zaman diğer taraf karanlıkta kalıyor.
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Arızalara hangi ilin tarafındaysa oranın ekipleri gelip müdahale ediyor. Bugüne kadar enerji ve teknik anlamında bir sorun yaşanmadı. Ortaklaşa götürüyoruz" ifadelerini kullandı.
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Balta, yapımı devam eden ve dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak 14,5 kilometrelik yeni ZiganaTüneli'nde de enerji beslemesinin Trabzon tarafından olacak şekilde planlandığı bilgisini de verdi.
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AVRUPA'NIN EN UZUNU OLACAK
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Öte yandan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük yatırımlar sayesinde kentin önemli bir atılım içinde olduğunu söyledi.
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Gümüşhane'de hatta bölgedeki önemli yatırımlardan birinin de Yeni Zigana Tüneli Projesi olduğunu belirten Memiş, tüneldeki çalışmaların sorunsuz şekilde sürdüğünü ifade etti.
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Memiş, tünelin her bir tüpünün 14,5 kilometre uzunluğunda olacağını anımsatarak, Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Gümüşhane'nin; dünyanın en uzun ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüneline kavuşacağına vurgu yaptı.
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Çift tüp tünelde her iki yönden de toplam yaklaşık 6 kilometreye ulaşıldığına işaret eden Memiş, "Jeolojik yapısı dolayısıyla çalışmalar Maçka tarafında çok hızlı ilerlemiyor ama bizim taraf çok iyi. Günde en az 10 metre kazı yapılabiliyor. Allah nasip ederse 2019'un sonuna doğru tamamlanacak. Sayın Başbakanı'mızın da ifade ettiği 29 Ekim 2019'a muhtemelen yetişecek." diye konuştu.
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Memiş, çalışmalara ilişkin hiçbir sorun bulunmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
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"Günde ortalama 10 metre kazı yapılabilen tünelde yıl sonuna kadar yaklaşık 8-9 kilometreye ulaşılması planlanıyor. Aynı müteahhit firmanın Maçka-Trabzon arasında da tünel ve duble yol çalışmaları var. O yol, çalışmaları biraz aksatıyor çünkü ekipler zaman zaman o tarafa kayıyor. Gümüşhane tarafı iyi. Yıl sonuna kadar Gümüşhane tarafı Köstere'den Gümüşhane şehir geçişine kadar bitmiş olacak. Torul-Gümüşhane şehir geçişini de yıl sonuna kadar bitirecekler."
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'2019'U ADETA DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'
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Çalışmaların planlandığı gibi ilerlemesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Memiş, "Biz de merakla bekliyoruz. Hiçbir sorun yok. Birtakım şeyler söylenebiliyor ama öyle işi aksatacak bir konu yok. Teknik birtakım şeyler olabiliyor ama bunların hepsi de aşılabilecek sorunlar." ifadesini kullandı.
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Memiş, projeyi çok önemsediklerini vurgulayarak, "Çünkü Gümüşhane, Trabzon ile çok entegre bir il. Trabzon'la ne kadar bütünleşirsek o kadar kazanacağız. Onun için biz de tünel projesini çok önemsiyoruz. 2019'u adeta dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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Vali Okay Memiş, projenin hayata geçirilmesi noktasındaki destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a teşekkür etti.
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Memiş, proje bedeli 550 milyon lira olan tünelin toplam maliyetinin bağlantı yolları ve diğer işlemler dolayısıyla 1 milyar lirayı bulacağının tahmin edildiğini anımsatarak, Gümüşhane'nin Yeni Zigana Tüneli sayesinde Trabzon Limanı'na, Trabzon Havalimanı'na kavuşacağını sözlerine ekledi.
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YENİ ZİGANA TÜNELİ PROJESİ
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Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılıp, yüzde 0,85 eğimle inerek Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkmak suretiyle Zigana Dağı geçilecek. Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık bin 800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre düşük kottan girilerek Zigana Dağı yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilmiş olacak.
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Zigana Tüneli boyunca havalandırma amaçlı 3 şaft yapısı oluşturulacak. Gümüşhane-Trabzon arasındaki yolun 8 kilometre kısalacağı proje bünyesinde 2,7 milyon metreküp kazı, 800 bin metreküp beton imalatı gerçekleştirilecek. Zigana Dağı'nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1,5 saat arasında kat edilebiliyor. Türkiye'nin en uzun karayolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor.
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"KOP TÜNELİ İLE KORİDORU TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"
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"Zigana Tüneli de Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Erzincan ve Bayburt'a, oradan da Erzurum'a bağlayacak. Bu tünelin devamındaki Kop Tüneli ile ikinci güzergahı ve koridoru tamamlamış olacağız. İnşallah sadece bunlarla yetinmeyeceğiz, diğer bölgelerimizdeki tünelleri de yapacağız ki bahsettiğimiz koridorları bitirelim."
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Karadeniz'i Doğu Anadolu ve Akdeniz ile buluşturacak 3. koridordaki Sahara Tüneli'nin önemine dikkati çeken Arslan, "Sahara'da çalışmaların tamamlanmasıyla ana koridorlar birleşmiş olacak" ifadesini kullandı.
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Arslan, Karadeniz kıyısındaki Artvin'in Hopa ilçesinden başlayan, Cankurtaran Tüneli üzerinden Artvin'e ulaşan koridorun, Ardahan'a kadar ulaşarak hem yol mesafesini kısaltacağını hem de kolay ulaşım sağlayacağını söyledi.
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Artvin-Ardahan Karayolu'nda yapılacak Sahara Tüneli'nin katkısına işaret eden Arslan, "Sahara Tüneli'nin proje çalışmaları devam ediyor.
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O da yaklaşık 13 kilometrelik uzunluğuyla dünya çapında olacak. Sahara Tüneli'ni yaparak inşallah Karadeniz'i Artvin üzerinden Ardahan'a, oradan Kars'a, Iğdır'a ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden üzerinden Van'a bağlayacağız" diye konuştu.
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Arslan, Doğubayazıt ile Van arasındaki Tendürek Geçidi'nin de kış şartlarında ulaşıma imkan vermediğini hatırlatarak, bu hattı rahat aşabilmek için Tendürek'te yapılması planlanan tünelle ilgili proje çalışmasının devam ettiğini bildirdi.
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2018'E KALMADAN AÇILACAK
Zigana Tüneli'nin yanı sıra Ovit Tüneli'nin de çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bakan Arslan Ovit Tüneli'nin 2018 yılına kalmadan tamamlanacağını açıkladı.
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Arslan, Rize'nin İkizdere ilçesi yakınlarındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda yapımı sürdürülen Ovit Tüneli'nin stratejik önemine işaret ederek, "Ülkemizin kuzeyiyle güneyini birbirine bağlayacak 18 koridordan biri olan tünelde çalışmalar hızlandı. Ovit Tüneli'ni 2018'e kalmadan yıl sonunda hizmete açacağız" diye konuştu.
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Dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak Ovit'in 14 bin 200 metrelik güzergahı ve devamında Kop Tüneli ile Erzincan'a ulaşımı kolaylaştıracağını anlatan Arslan, tünelin Erzurum'un İspir ilçesi üzerindeki tünellerle Erzurum'a, Gümüşhane üzerinden Trabzon'a ve Erzincan'a bağlanacağını bildirdi.
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DEV 'MARTI' HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan Kabataş'ta başlanan, kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için kamuoyunda "Martı Projesi" olarak da bilinen, "Kabataş Transfer Merkezi Projesi"nde denize doğru uzanacak iskeleler için kazık çakma işlemlerinin büyük bölümü tamamlandı.
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Önümüzdeki günlerde beton kazıklar üzerine iskelelerin yapımına başlanacak. Bugünlerde İstanbul Boğazında hakim olan turkuaz rengi ise, bu bölgede yürütülen çalışmalar nedeniyle yer yer çamurlu suyla karışmış durumda gözüküyor.
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Bölgeye havadan bakıldığında denize doğru uzanan iskelelerin artık şekillendiği görülüyor. Projede alanın sağ ve sol tarafında kalan açığa doğru uzanan iskele yapımında kullanılacak kazıkların denize çakılma işlemi büyük ölçüde tamamlandı.
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Bölgede kazık çakma işleminin bütünüyla son ermesinin ardından iskelelerin üst bölümlerinin yapımına geçileceği öğrenildi. İskelelerin yüksekliği şehrin siluetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek.
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Bu arada kıyıdada kazıklar üzerinde inşa edilen yaklaşık 20 metre eninde, yaklaşık 600 metre uzunluğunda bir alanda yürüme yolu ve sosyal alanlar yapımı çalışması da sürüyor. Bu bölgede İstanbul Boğazı'nın turkuaz rengi ise çalışmalar nedeniyle yer yer çamurlu suyla karışmış durumda gözüküyor.
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Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek. İnşaat nedeniyle Kabataş 1,5 yıl daha deniz trafiğine kapalı kalacak. Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak.
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Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Projeye göre, bölgede büyük eksiklik meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Altta ve üstte geçiş alanlarında ihtiyaçlarını karşılayacak, büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.
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TÜRKİYE'NİN ASIRLIK RÜYASI GERÇEKLEŞİYOR
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Öte yandan, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in çizdirdiği, Türkiye'nin yüzyıllık rüyası Konya Ovası Projesi kapsamındaki Mavi Tünel'de ise çalışmalar hızlandı.
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Akdeniz'e boşa akan suların Konya Ovası'na aktarılmasını amaçlayan ve Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in çizdirdiği yüzyıllık projede sona gelindi.
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Konya Ovası Projesi'nin (KOP) önemli adımı olan Mavi Tünel Projesi ile Bağbaşı, Bozkır ve Avşar barajlarında toplanan suyu Konya Ovası'na aktaracak 125 kilometre uzunluğundaki Apa Hotamış İletim Kanalı (AHİ) tamamlandı. Proje kapsamında 2015'te, Mavi Tünel'den ilk su verilmiş, Apa Göleti de çiftçilerin kullanımına sunulmuştu.
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Yürütülen çalışmaları incelemek üzere Konya'ya gelen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOP'un bir diğer önemli ayağı Konya İçme Suyu Şantiyesi'nin bitirildiğini söyledi.
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Konya Merkez Arıtma Tesisi'nin de tamamlandığını ifade eden Acu, yıl sonuna kadar Konya'ya içme suyu verilmesini sağlayacak tesislerin bitirileceğini dile getirdi.
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Acu, yıllık 100 milyon metreküp su ile Konya'nın 2065'e kadarki içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirterek, "Söz konusu projede herhangi bir aksaklık yaşanmaması için KOSKİ Genel Müdürü ve müteahhit firma yetkilisiyle toplantı yaptık. Toplantıda, çalışma ve iş programı ile ilgili bilgi aldık, ödenek ile ilgili bir sıkıntımız olmadığını tespit ettik." dedi.
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"780 BİN HEKTARLIK KISMINI TAMAMLADIK"
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"Konya Ovası Sulamaları (KOS) 1,2,3 Projesi" şantiyesinde çalışmaların devam ettiğini anlatan Acu, şunları söyledi:
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"KOS 1,2,3 Projesi ile Çumra Ovası'nda brüt 19 bin hektar tarım arazisi sulanacak, bölgedeki çiftçimizin ekonomik olarak kalkınması sağlanacaktır. 17 Şubat 2019 tarihinde bitirilmesi planlanan projede, sulama inşaatının tamamlanmasını müteakip 24 ay süresince tüm sulama tesisleri yüklenici tarafından işletilecek, bakım ve onarımı yapılacak.
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DSİ Genel Müdürlüğü olarak yüzyıllık bir rüya olan 1 milyon 100 bin hektarlık alanın sulanması projemizde, 780 bin hektarlık kısmını tamamladık ve işletmeye aldık. 2019'a kadar kalan kısmı bitireceğiz. Bölge halkımızın refah seviyesini yükseltmek, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."
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Acu, KOS 1,2,3 Projesi'nde araziyi küçük alanlara bölerek sulamaya açmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle dedi:
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"İlk etapta 3 bin 200 hektar alanı suyla buluşturacağız. Sulamaya açtığımız alanları, modern sulamayla işletmesini de dahil ederek bitirmiş olacağız. KOP, Akdeniz'e akan suların 414 milyon metreküpünün Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Ovası'na aktarıldığı bir proje.
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AHİ ve BSA kanallarını topladığınızda 225 kilometrelik suni bir nehir oluşturduk. Bunun son ayağı Hotamış Depolaması'nı bitirdik ve geçen hafta itibarıyla test suyunu vermeye başladık.
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Suyu halkımızın kullanımına sunarak, refah seviyesine katkı sağladıkça işin keyfi artıyor. İç Anadolu Bölgesi yeraltı suyunu yoğun kullanan bir bölge. Bu yüzden bölgedeki sulama projeleri yeraltı su havzasının korunması açısından çok önemli.
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Hızlı hareket etmeniz gereken projelere, rehabilitasyon projelerimize de çok önem veriyoruz. Sarayönü Beşgözler, Seydişehir Kuğulupark, Ereğli Akgöl Sazlıkları gibi rehabilitasyon projelerimiz cazibe merkezi haline gelerek, bulundukları bölgenin ekonomisine katkı sağlayacaktır."
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