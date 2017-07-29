İŞ-YAŞAM

Zigana Tüneli'nin aydınlatması Türkiye'de başka yerde yok

20 Haziran 2017 Salı, 12:43:47 İHA

Bin 820 metre rakımdaki Zigana Tüneli'nin yarısı Trabzon, diğer yarısı Gümüşhane'den elektrik alıyor

  • 1 Zigana Tüneli'nin aydınlatması Türkiye'de başka yerde yok
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    Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerinden Zigana Dağı geçidinde 30 yıldır hizmet veren bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nin iç aydınlatmasının Türkiye'de başka bir örneği yok. 

  • 2 Zigana Tüneli'nin aydınlatması Türkiye'de başka yerde yok
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    Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki en önemli geçitlerden olan Zigana Dağı geçidinde 1987 yılında dönemin Başbakanı merhum Turgut Özal tarafından hizmete açılan Zigana Tüneli'nin iç aydınlatması tünelin Gümüşhane girişinden yarıya kadar Gümüşhane Çoruh EDAŞ, yarıdan sonrası Trabzon EDAŞ tarafından aydınlatılıyor. 

  • 3 Zigana Tüneli'nin aydınlatması Türkiye'de başka yerde yok
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    Tünelin her iki ucunda da kurulu bulunan ayrı trafolardan beslenen elektrikle aydınlatılan tünel, bazı günler meydana gelen arızalar nedeniyle yarısı aydınlık yarısı da karanlık duruma düşebiliyor.

  • 4 Zigana Tüneli'nin aydınlatması Türkiye'de başka yerde yok
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    Aydınlatma ve bakım işlemlerinin Karayolları tarafından yapıldığı tünelde harcanan elektriğin faturaları da Gümüşhane ve Trabzon'daki kurumlara ayrı ayrı ödeniyor.

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  • 5 Zigana Tüneli'nin aydınlatması Türkiye'de başka yerde yok
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    Yolu kullanan sürücüler durumu 'ilginç' olarak nitelendirirken, sık sık yolu kullanan Adnan Aydın, "Tünelde bazı zamanlar lambaların yarısı yanık oluyor. Biz bunu sorduğumuzda elektriğin tünelin yarısına kadar Gümüşhane'den diğer yarısının da Trabzon'dan verildiğini söylediler. Bu olay oldukça ilginç bir olay" dedi.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 09:37
    Tünellerdeki boya işi neden tabanca boyama sistemi ile yapılmıyor. Hem çalışana eziyet hem yüklenici firmaya eziyet
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 17:25
    Senden iyi bildikleri kesin devamsız
  • Misafir 25 Haziran 2017 Pazar 13:52
    17:44 o boru hatları olmasaydı sen petrolü, doğalgazı nasıl ithalat edecektin? tankerlerle mi taşıyacaktın petrolü, doğalgazı? boru hattı bir kere yapılır ve başka maliyeti olmaz, tankerler ise hem zaman kaybıdır hem de akaryakıt israfıdır!
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