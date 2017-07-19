İŞ-YAŞAM

Niğde'de patates 55 kuruştan alıcı buluyor

25 Haziran 2017 Pazar, 12:17:53 AA

Geçen yıl 892 bin ton rekolte ile ilk sırada yer alan Niğde'de patates hasadı başladı. birinci kalite patates tarlada 35-55 kuruştan, ikinci kalite ürün ise 15 kuruş ile 25 kuruştan satılmaya başlandı

  • 1 Niğde'de patates 55 kuruştan alıcı buluyor
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    Türkiye'de patates üretiminde geçen yıl 892 bin ton rekolte ile ilk sırada yer alan Niğde'de, turfanda patatesin hasadına başlandı. Altunhisar İlçesi'nde ilk hasadı yapılan patatesin birinci kalitesi tarlada 35-55 kuruştan satılırken, ikinci kalite ürün ise 15 kuruş ile 25 kuruştan alıcı buldu.  

  • 2 Niğde'de patates 55 kuruştan alıcı buluyor
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    Altunhisar İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Atasoy, patatesin tarlada 1 liradan satılması gerektiğini mevcut fiyatlarla çiftçinin zarar ettiğini söyledi. Patates üreticisinin geçen yıl da zarar ettiğini belirten Başkan Atasoy, şu açıklamalarda bulundu:

  • 3 Niğde'de patates 55 kuruştan alıcı buluyor
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    "Patatesi tarlada 1 TL'ye satmalıyız ki zararımızı karşılayabilelim.  Şu anda turfanda patates sökümü yapıyoruz ve tarlada 35 kuruş ile 55 kuruşu satıyoruz. Bu gidişle çiftçilerimiz patateslerini tarlada sökmeyip ürününü tarlada bırakacak. Geçen yıl zarar eden üretici borç ile ektiği patatesten bu yıl da para kazanamaz ise borç batağına düşecek"

  • 4 Niğde'de patates 55 kuruştan alıcı buluyor
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    İlk hasatta 1 dekardan 3 ile 3.5 ton patates elde ettiklerini ifade eden Atasoy, sözlerine şöyle devam etti:

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  • 5 Niğde'de patates 55 kuruştan alıcı buluyor
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    Bu sezon patatesin maliyeti 40 kuruşa dayandı. Niğde'de ilk söküm olmasına rağmen fiyatlar bu şekilde düşük ise ilerisini biz patatesçiler olarak düşünemiyoruz. Patatesin ekiminden hasadına kadar geçen sürede büyük emekler veriliyor. 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 26 Haziran 2017 Pazartesi 14:04
    Yazık üretici üretsin emeğin karşılığını milyonluk araçlara sahip kan emici aracılar yesin .
  • Misafir 26 Haziran 2017 Pazartesi 12:05
    aracılar, milletin kanını emiyor. acil çözüm !!!
  • Misafir 26 Haziran 2017 Pazartesi 09:49
    pazarda halen 2 liradan aşağı patates yok aracılar çok güzel para kazanıyor olan da üreticiye ve tüketiciye oluyor devletin buna çare bulması lazım acilen..
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