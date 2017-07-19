İŞ-YAŞAM
Niğde'de patates 55 kuruştan alıcı buluyor
25 Haziran 2017 Pazar, 12:17:53 | Güncelleme: 19 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:12:27
AA
Geçen yıl 892 bin ton rekolte ile ilk sırada yer alan Niğde'de patates hasadı başladı. birinci kalite patates tarlada 35-55 kuruştan, ikinci kalite ürün ise 15 kuruş ile 25 kuruştan satılmaya başlandı
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Türkiye'de patates üretiminde geçen yıl 892 bin ton rekolte ile ilk sırada yer alan Niğde'de, turfanda patatesin hasadına başlandı. Altunhisar İlçesi'nde ilk hasadı yapılan patatesin birinci kalitesi tarlada 35-55 kuruştan satılırken, ikinci kalite ürün ise 15 kuruş ile 25 kuruştan alıcı buldu.
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Altunhisar İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Atasoy, patatesin tarlada 1 liradan satılması gerektiğini mevcut fiyatlarla çiftçinin zarar ettiğini söyledi. Patates üreticisinin geçen yıl da zarar ettiğini belirten Başkan Atasoy, şu açıklamalarda bulundu:
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"Patatesi tarlada 1 TL'ye satmalıyız ki zararımızı karşılayabilelim. Şu anda turfanda patates sökümü yapıyoruz ve tarlada 35 kuruş ile 55 kuruşu satıyoruz. Bu gidişle çiftçilerimiz patateslerini tarlada sökmeyip ürününü tarlada bırakacak. Geçen yıl zarar eden üretici borç ile ektiği patatesten bu yıl da para kazanamaz ise borç batağına düşecek"
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İlk hasatta 1 dekardan 3 ile 3.5 ton patates elde ettiklerini ifade eden Atasoy, sözlerine şöyle devam etti:
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Bu sezon patatesin maliyeti 40 kuruşa dayandı. Niğde'de ilk söküm olmasına rağmen fiyatlar bu şekilde düşük ise ilerisini biz patatesçiler olarak düşünemiyoruz. Patatesin ekiminden hasadına kadar geçen sürede büyük emekler veriliyor.
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Bir işçiye 70 TL yevmiye veriyoruz. Mazot parası, torba parası, verilen emek. Sonuç itibariyle zarar ediyoruz. Altunhisar'da yetiştirilen patates piyasada tercih edilen çok kaliteli bir patates türü. İlçede geçen yıl yaklaşık 15 bin ton ürün aldık.
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Çiftçimizin yüzünün gülmesi emeğinin karşılığını alması için patates fiyatının 1 liranın altına inmemesi gerekiyor.
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80 KURUŞTAN 40 KURUŞA DÜŞTÜ
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Havaların ısınması ile tarlada yanma tehlikesi baş gösterdiğini belirten üreticiler, üretim maliyete 40 kuruş civarında olan patatesi zor günlerin beklediğini söyledi.
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Patatesin önemli üretim yerlerinden biri olan Ödemiş'te patates üreticisi sıkıntı yaşıyor.
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70-80 kuruştan açılan piyasa, 20 kuruşa kadar düştü. Patates üreticilerinden Mutlu Cengiz, fiyatların beklenmedik bir şekilde düşüşe geçtiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
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"Şimdi satarsak zararına satış yapmış olacağız. Eğer beklersek, havanın ısınmasıyla birlikte toprak altında yanma (çürüme) tehlikesi var. Ne yapacağımızı bilemez durumdayız"
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"ZARARINA DA OLSA TARLADAN SÖKMEK ZORUNDAYIZ"
Bahar dönemi patateslerin ekiminin bu yıl geç başladığını belirten Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:
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Şubat başına kadar etkili olan yağışların ardından tarlaların suyla dolması nedeniyle ekim yapamadık. Güz dönemi ürününde umduğu fiyatı bulamayan üreticiler, mayıs ayında hasada başlamayı umarken, yağışlı havanın haziran başına kadar devam etmesi nedeniyle sökümde de geç kaldı.
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Patateste en büyük maliyet; tohum, mazot ve gübredir. Bu da kiloda 40 kuruşa kadar maliyet demektir. Kar elde edip yeniden ekim yapabilmemiz için en az 60 kuruştan satış yapabilmemiz gerekir.
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Şimdi söküm zamanı. Havalar aniden ısındı, fiyatlar kötü. Söküm yapamıyoruz. Zararına da olsa üretici patatesi tarladan sökmek zorunda yoksa çürür.
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FİYATLAR 15 GÜN SONRA YÜKSELEBİLİR
Adana'da sökümlerin tamamlandığını, Niğde'de ise yeni ekim yapıldığını belirten Mutlu Cengiz, fiyatların 15 gün sonra değişebileceğini hatta yükselebileceğini belirtti.
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Cengiz, "Patates üreticisi ne yazık ki büyük tüccarların eline bakıyor. Bu konuda spekülatif hareketler oluyor. Patates stoklanıyor. Düşük fiyattan alınıp depolara konuluyor. Daha sonra aniden fiyatlar yükseliyor ama bu kez bizim elimizde patates kalmıyor"
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