Niğde'de patates 55 kuruştan alıcı buluyor

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"Patatesi tarlada 1 TL'ye satmalıyız ki zararımızı karşılayabilelim. Şu anda turfanda patates sökümü yapıyoruz ve tarlada 35 kuruş ile 55 kuruşu satıyoruz. Bu gidişle çiftçilerimiz patateslerini tarlada sökmeyip ürününü tarlada bırakacak. Geçen yıl zarar eden üretici borç ile ektiği patatesten bu yıl da para kazanamaz ise borç batağına düşecek"