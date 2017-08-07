İŞ-YAŞAM
Lavantanın ekonomiye katkısı 5 milyon lira
28 Haziran 2017 Çarşamba, 13:16:23 | Güncelleme: 07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:36:18
AA
Burdur ve Isparta'nın öncülük ettiği lavanta üretimi, görsel güzelliğiyle kırsal turizme katkı sağlıyor. Gıdadan tekstile, kozmetikten ilaç sanayine önemli bir kullanım alanına sahip lavanta, kilogramı 150 TL'den satılan yağıyla da Türkiye ekonomisine yıllık 5 milyon TL'ye yakın girdi sağlıyor
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Türkiye'de ilk olarak Isparta'nın Keçiborlu İlçesi'nde, yaklaşık 3 yıl önce de Burdur'un Karakent Köyü'ndeki Lisinia Doğa Yaşam Merkezi'nde ekimi yapılan lavanta üretimi yaygınlaşıyor.
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Çok az su tüketen ürün çeşidi olması dolayısıyla kuruyan Burdur Gölü'nün korunması için de büyük önem arzeden lavanta, Lisinia Doğa Yaşam Alanı içinde gölün hemen kenarına ekilirken, kentte de hızla yaygınlaştı. Isparta ve Burdur'un yanı sıra Muğla, Denizli, Antalya ve Afyonkarahisar illerinde de lavanta bahçeleri çoğalıyor.
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Türkiye genelinde toplamda 10 bin dekar alandaki lavanta üretiminin 6 bin dekarını Burdur ve Isparta karşılıyor.
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HASAT DÖNEMİ BAŞLADI
İklim değişikliği ve hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle geçmiş yıllarda temmuz ayından itibaren çiçek açan lavantalar bu yıl haziran ayının son haftasında çiçek açtı. Görsel güzelliğiyle mor bir şölen oluşturan Burdur ve Isparta'daki lavanta bahçelerine binlerce yerli ve yabancı turist akın ediyor.
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Hasadı başlayan lavanta bahçelerinde çekilen birbirinden güzel fotoğraflar sosyal medyayı süslüyor. Lavanta, iki ilde kırsal turizme olan katkısının yanı sıra, başta yağı olmak üzere suyu, posası, kurusu ve üretilen çeşitli kozmetik ürünlerin satışıyla ekonomiye ciddi katkı sağlıyor.
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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ
Burdur'da ilk dikimi yapan ve bugün 1000 dekara yakın arazide lavanta üretimini sürdüren Türkiye'nin en büyük üreticisi konumundaki Lisinia Doğa Yaşam Alanı kurucusu Öztürk Sarıca, yağ çıkarmaya başladıklarını kaydetti.
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Bir taraftan bahçelere turistik gezilerin sürdüğünü söyleyen Öztürk Sarıca, lavantanın bölgedeki göllerin hızla kurumasına karşın az su tüketen bir bitki türü olmasıyla doğaya büyük katkı sağladığını, ilaç, kozmetik ve gıda gibi sektörlerde kullanılması dolayısıyla da önemli bir ekonomi ürünü olduğunu vurguladı.
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100 KİLOGRAMDA 2 LİTRE YAĞ
Hazineden maden ocağı yapılacak kurak dağları kiralayıp lavantayla süslediklerini aktaran Öztürk Sarıca, henüz küçük boyda olanlardan dönümde 100 kilograma kadar ürün elde edilebildiğini söyledi.
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100 kilogram lavanta çiçeğinden 2 litre yağ çıkarıldığını vurgulayan Sarıca, "1 litre lavanta yağının bu yılki minimum fiyatı 150 TL. Lavanta yağı gıda, parfümeri- kozmetik, tıbbi- ilaç ve tekstil sanayilerinde kullanılıyor. Lavantanın yağı dışında suyu, posası ve kurusu da tüm bu sektörlerde kullanılıyor. Suyunun litre fiyatı ise yaklaşık 3 TL" dedi.
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5 MİLYON TL'YE YAKIN GELİR
Türkiye genelindeki 10 bin dekarlık arazideki üretimin yaklaşık 7 bin dekarının yağ üretimi için kullanıldığını belirten Öztürk Sarıca, toplamda 14 bin litre yağ elde edildiğini, bunun 2.1 milyon TL gelir sağladığını kaydetti.
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Yaklaşık 3 bin dekar alanda üretilen lavantanın ise kuru olarak değerlendirildiğine işaret eden Sarıca, kilogram fiyatının 8- 10 TL arasında değiştiğini, yaklaşık 1.6 milyon TL gelir sağladığını anlattı.
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Öztürk Sarıca, yağ ve kuru lavanta gelirinin yanı sıra suyu, posası, henüz kısmi üretimi yapılan krem, sabun gibi ürünler ve turizm geliri eklendiğinde lavantanın Türkiye ekonomisine bugünkü katkısının 5 milyon TL civarında olduğunu açıkladı.
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BÜYÜYÜNCE VERİM ARTACAK
Türkiye'deki lavantanın çoğunluğunun yeni dikim veya 2- 3 yıllık olduğuna da dikkati çeken Öztürk Sarıca, yaşları arttıkça dönümdeki verimin de yükseleceğine işaret etti. Sarıca, şunları kaydetti:
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"7 yaşındaki ürünlerden 1 dönüm arazide 500 kiloya kadar ürün elde edilebilir. Biz şu anda güzellik ve sağlık kremleri, oda spreyi, kolonya, sıvı ve kuru sabun, duş jeli, lavanta kesesi, lavanta çayı gibi çeşitli katma değerli ürünlerin üretimine başladık. Bu tür endüstriyel ürünlere dönüştürüldüğünde lavantanın geliri minimum 10 kat artar ve ülke ekonomisine katkısı da bu oranlarda büyür"
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LAVANTA YASTIĞI SAKİNLEŞTİRİYOR
Lavantanın hoş kokusunun sinir sağlığı açısından ciddi fayda sağladığı ve sakinleştirici etkisi olduğuna dikkati çeken Öztürk Sarıca, tekstil sektöründe pamuk veya elyaf karışımı lavanta posası kullanılan yastık üretildiğini, bu yastıkların uykuya geçişi kolaylaştırdığını dile getirdi.
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Sarıca, lavantanın antiseptik ve antifungal özellikleriyle de cilt sağlığı bakımından çok yararlı olduğunu belirterek, lavantanın esansiyel yağlarının cilt ve saç sağlığı açısından da önemli olduğuna işaret etti. Öztürk Sarıca, çay olarak da içilebilin kuru lavantanın özellikle kese içinde evlerde çeşitli yerlere asılarak kokusundan faydalanıldığını anlattı.
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BURDUR'UN LAVANTA BAHÇELERİ TURİST AKININA UĞRUYOR
Lisinia Doğa Merkezince hazırlanan "Yaşamak için Burdur Gölü'nü ve Toprağı Lavanta ile Yaşat Projesi" kapsamında oluşturulan lavanta bahçeleri, güzel görüntüler oluşturuyor.
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Bahçelere düzenlenen turlarla gelen turistler, lavanta ve ürünleri hakkında bilgi alırken, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.
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Merkez Sorumlusu Öztürk Sarıca yaptığı açıklamada, hazırladıkları projeyle son 7 yılda az su tüketimi olan bitkilerin dikimine başladıklarını söyledi.
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Süreç içinde su tüketmeyen lavanta ile tanıştıklarını anlatan Sarıca, bunu yaygınlaştırmak için çalışma başlattıklarını, lavantanın yağını da çıkarıp ülkeye katma değer sağlamayı düşündüklerini bildirdi.
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Lavantanın verimli olduğuna işaret eden Sarıca, "Burdur ve çevresinde 2 bin dekarın üzerinde lavanta dikimi var. Bunun bin 500 dekarı Lisinia'daki çalışmalarımızdan oluşuyor. Yeşilova ilçemizde geçen yıl 400 dekar lavanta dikildi. Türkiye genelinde ise 10 bin dekara ulaşıldı" dedi.
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Yaptıkları çalışmalarda maliyetleri düşük tutup yurt dışına açılmayı istediklerine dikkati çeken Sarıca, şunları kaydetti:
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Zamanla lavantanın balını, sabunlarını, kozmetik ürünlerini çıkararak halkla tanıştırdık ve ciddi rakamlarda üretim yapmaya başladık. Hatta lavantanın ana vatanı sayılan Fransa ve Bulgaristan'a lavanta yağı fiyatı verdik.
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Bu yıl itibarıyla partnerimiz olan firmayla yurt dışına lavanta satmaya başlayacağız. Maliyetlerimizi son derece düşürmeye başladık. Tabii ki bu yığınsal üretimlerle alakalı. Her geçen gün lavantanın fiyatının düştüğü söyleniyor.
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Üretim arttıkça fiyat düşecektir. Düşük fiyatlarda bile lavantadan kazanç elde edebiliyorsunuz.
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Gelecek yıllarda ülkenin lavanta konusunda önemli noktalara ulaşacağını belirten Sarıca, "Türkiye dünyada söz sahibi olabilir. Önümüzdeki süreçte lavanta konusunda Avrupa ile çok ciddi anlamda rekabet edebileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız başlamış durumda" değerlendirmesinde bulundu.
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Aromatik bitkilerin Türkiye'de vasıflı şekilde üretilebileceğini anlatan Sarıca, özellikle lavantanın su istemeden soğukta eksi 27, sıcakta 47 dereceye kadar yaşayabildiğini bildirdi.
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"BURDUR GÖLÜ'NÜN KURTULUŞU, AROMATİK BİTKİLER"
Lavantanın su tüketmeyen bir bitki olması nedeniyle Burdur Gölü'ne de katkı sağladığını vurgulayan Sarıca, sözlerine şöyle devam etti:
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"Yaptığımız projeyle yıllık 2 milyon tonun üzerinde su tasarrufu sağlıyoruz. Bizim gibi 100 üretici aromatik bitki üretimine geçerse, Burdur Gölü için 70 milyon ton olan açık su rezervini kapatabilmiş olacağız. Burdur Gölü'nün kurtuluşu demek, küçükbaş hayvancılık ve aromatik bitki demek. Lavanta bu yönüyle çok önemli" diye konuştu.
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Sarıca, lavantanın yaygınlaşmasıyla kırsal turizmde de atağa geçildiğine işaret etti. Son yıllarda lavanta için turlar düzenlendiğini anlatan Sarıca, şu açıklamalarda bulundu:
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"İnsanlar farklı bitkileri, meyveleri, yetiştiği yerlere gidip orada görerek almak ve onun görsel şölenini yaşamak istiyor. Buraya geldiklerinde psikolojik olarak sakinleşiyorlar. Çünkü lavantanın sakinleştirici etkisi var. Diğer yandan görselliğine doyup gidiyorlar"