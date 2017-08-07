Lavantanın ekonomiye katkısı 5 milyon lira

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"7 yaşındaki ürünlerden 1 dönüm arazide 500 kiloya kadar ürün elde edilebilir. Biz şu anda güzellik ve sağlık kremleri, oda spreyi, kolonya, sıvı ve kuru sabun, duş jeli, lavanta kesesi, lavanta çayı gibi çeşitli katma değerli ürünlerin üretimine başladık. Bu tür endüstriyel ürünlere dönüştürüldüğünde lavantanın geliri minimum 10 kat artar ve ülke ekonomisine katkısı da bu oranlarda büyür"