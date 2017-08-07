İŞ-YAŞAM

Lavantanın ekonomiye katkısı 5 milyon lira

28 Haziran 2017 Çarşamba, 13:16:23 AA

Burdur ve Isparta'nın öncülük ettiği lavanta üretimi, görsel güzelliğiyle kırsal turizme katkı sağlıyor. Gıdadan tekstile, kozmetikten ilaç sanayine önemli bir kullanım alanına sahip lavanta, kilogramı 150 TL'den satılan yağıyla da Türkiye ekonomisine yıllık 5 milyon TL'ye yakın girdi sağlıyor

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    Türkiye'de ilk olarak Isparta'nın Keçiborlu İlçesi'nde, yaklaşık 3 yıl önce de Burdur'un Karakent Köyü'ndeki Lisinia Doğa Yaşam Merkezi'nde ekimi yapılan lavanta üretimi yaygınlaşıyor. 

     

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    Çok az su tüketen ürün çeşidi olması dolayısıyla kuruyan Burdur Gölü'nün korunması için de büyük önem arzeden lavanta, Lisinia Doğa Yaşam Alanı içinde gölün hemen kenarına ekilirken, kentte de hızla yaygınlaştı. Isparta ve Burdur'un yanı sıra Muğla, Denizli, Antalya ve Afyonkarahisar illerinde de lavanta bahçeleri çoğalıyor. 

     

     

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    Türkiye genelinde toplamda 10 bin dekar alandaki lavanta üretiminin 6 bin dekarını Burdur ve Isparta karşılıyor.

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    HASAT DÖNEMİ BAŞLADI

    İklim değişikliği ve hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle geçmiş yıllarda temmuz ayından itibaren çiçek açan lavantalar bu yıl haziran ayının son haftasında çiçek açtı. Görsel güzelliğiyle mor bir şölen oluşturan Burdur ve Isparta'daki lavanta bahçelerine binlerce yerli ve yabancı turist akın ediyor. 

  • 5 Lavantanın ekonomiye katkısı 5 milyon lira
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    Hasadı başlayan lavanta bahçelerinde çekilen birbirinden güzel fotoğraflar sosyal medyayı süslüyor. Lavanta, iki ilde kırsal turizme olan katkısının yanı sıra, başta yağı olmak üzere suyu, posası, kurusu ve üretilen çeşitli kozmetik ürünlerin satışıyla ekonomiye ciddi katkı sağlıyor.

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