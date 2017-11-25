İş-Yaşam

Umurbey'de üretilen Japon armudu, kilosu 7 liradan tezgahlarda

29.06.2017 - 14:57 | Güncelleme:

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'ne bağlı Umurbey Beldesi'nde 6 yıldan bu yana üretilen Japon armudu 'Naşhi', tezgahlarda kilosu 7-10 TL'den yerini aldı. Beldedeki 6 üretici, yılda 20 ton Japon armudu elde ediyor

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    Çanakkale'nin şeftalisiyle meşhur olan Umurbey beldesindeki tezgahlarda artık Japon armudu yerini almaya başladı.

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    Lapseki'ye bağlı Umurbey beldesindeki üreticiler tarafından yetiştirilen Japon armudu, beldede cuma günleri kurulan pazarda satılıyor. Kilosu 7 ila 10 TL arasında satılan ve vatandaşların ilgi gösterdiği Japon armudundan, yılda 20 tona yakın bir rekolte elde ediliyor. 

  • 3 Japonlar buldu Çanakkaleliler üretiyor! Tam 7 meyvenin birleşimi. İşte Japon armudu
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    Ağustos ayında toplanılan armutlar uzun ömürlü olması sebebiyle Umurbey Belediyesi'ne ait buzhanede saklanıyor. Belde Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, pazarcılarla bir araya gelerek, tezgahlarda satılan Japon armudunu, alışveriş yapanlara tanıttı.

  • 4 Japonlar buldu Çanakkaleliler üretiyor! Tam 7 meyvenin birleşimi. İşte Japon armudu
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    Başkan Yavaş, Japon armudunun 7 meyvenin birleşiminden oluşan, 7 değişik lezzeti hissettiren bol sulu bir armut çeşidi olduğunu anlattı. 

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  • 5 Japonlar buldu Çanakkaleliler üretiyor! Tam 7 meyvenin birleşimi. İşte Japon armudu
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    "Umurbey'de 6 yıldır 6 üretici tarafından bu meyve yetiştiriliyor. Pazarda tezgahlarda yerini aldı. Fiyatı 7 ile 10 TL arasında değişiyor.  Pazarı yeni olmasına rağmen talep gören bir ürün.  Fiyatı da üreticiyi oldukça memnun ediyor. " dedi

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Yorumlar 12
  • Misafir 06 Kasım 2017 Pazartesi 00:31
    kütük mantarı doğru olan. torbalarla yapılan üretimde kontrol yok kimyasallar kullanıyorlar kompost üreticileri.
  • Misafir 12 Ekim 2017 Perşembe 22:59
    rabbim. kolaylıklar. versin. bol. urunler
  • Misafir 11 Ekim 2017 Çarşamba 11:53
    Hikaye.
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