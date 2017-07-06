En çok milyarder hangi şehirde?

06 Temmuz 2017 Perşembe, 12:26:55 | Güncelleme: 16:50:13
Ünlü ekonomi dergisi Forbes, en çok milyarderin yaşadığı şehirleri araştırdı. Araştırmada milyarder sayısının yanı sıra, o şehirde yaşayan zenginlerin toplam servetlerini ve en zengin isimleri derledi. İşte aralarında İstanbul ve şehrin en zengini Murat Ülker'in de bulunduğu o şehirler ve en zenginleri...
1
1|84
1 NEW YORK
2
2|84
Milyarder sayısı: 82
3
3|84
Servetlerinin toplamı: 397.9 milyar dolar
4
4|84
Şehrin en zengini: David Koch (48.3 milyar dolar)
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5
5|84
2 HONG KONG
6
6|84
Milyarder sayısı: 75
7
7|84
Servetlerinin toplamı: 297.8 milyar dolar
8
8|84
Şehrin en zengini: Li Ka-shing (31.2 milyar dolar)
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9
9|84
3 MOSKOVA
10
10|84
Milyarder sayısı: 73
11
11|84
Servetlerinin toplamı: 297 milyar dolar
12
12|84
Şehrin en zengini: Leonid Mikhelson (18.4 milyar dolar)
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13
13|84
4 PEKİN
14
14|84
Milyarder sayısı: 54
15
15|84
Servetlerinin toplamı: 161.3 milyar dolar
16
16|84
Şehrin en zengini: Wang Jianlin (31.3 milyar dolar)
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17
17|84
5 LONDRA
18
18|84
Milyarder sayısı: 50
19
19|84
Servetlerinin toplamı: 217.3 milyar dolar
20
20|84
Şehrin en zengini: Len Blavatnik (20 milyar dolar)
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21
21|84
6 MUMBAI
22
22|84
Milyarder sayısı: 41
23
23|84
Servetlerinin toplamı: 149.1 milyar dolar
24
24|84
Şehrin en zengini: Mukesh Ambani (23.2 milyar dolar)
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25
25|84
7 ŞANGAY
26
26|84
Milyarder sayısı: 40
27
27|84
Servetlerinin toplamı: 91.9 milyar dolar
28
28|84
Şehrin en zengini: Liu Yongxing (6.6 milyar dolar)
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29
29|84
8 SEUL
30
30|84
Milyarder sayısı: 37
31
31|84
Servetlerinin toplamı: 91.4 milyar dolar
32
32|84
Şehrin en zengini: Kun-Hee Lee (15.1 milyar dolar)
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33
33|84
9 SHENZHEN
34
34|84
Milyarder sayısı: 35
35
35|84
Servetlerinin toplamı: 129.4 milyar dolar
36
36|84
Şehrin en zengini: Ma Huateng (24.9 milyar dolar)
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37
37|84
10 SAN FRANCISCO
38
38|84
Milyarder sayısı: 32
39
39|84
Servetlerinin toplamı: 86.6 milyar dolar
40
40|84
Şehrin en zengini: Dustin Moskovitz (10.7 milyar dolar)
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41
41|84
11 SİNGAPUR
42
42|84
Milyarder sayısı: 25
43
43|84
Servetlerinin toplamı: 67.8 milyar dolar
44
44|84
Şehrin en zengini: Robert & Philip Ng (8.7 milyar dolar)
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45
45|84
12 HANGZHOU
46
46|84
Milyarder sayısı: 24
47
47|84
Servetlerinin toplamı: 86.6 milyar dolar
48
48|84
Şehrin en zengini: Jack Ma (28.3 milyar dolar)
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49
49|84
=13 İSTANBUL
50
50|84
Milyarder sayısı: 23
51
51|84
Servetlerinin toplamı: 39.3 milyar dolar
52
52|84
Şehrin en zengini: Murat Ülker (3.7 milyar dolar)
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53
53|84
=13 TAIPEI
54
54|84
Milyarder sayısı: 23
55
55|84
Servetlerinin toplamı: 57.1 milyar dolar
56
56|84
Şehrin en zengini: Terry Gou (7.5 milyar dolar)
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57
57|84
=13 TOKYO
58
58|84
Milyarder sayısı: 23
59
59|84
Servetlerinin toplamı: 81.4 milyar dolar
60
60|84
Şehrin en zengini: Masayoshi Son (21.2 milyar dolar)
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61
61|84
16 SAO PAULO
62
62|84
Milyarder sayısı: 22
63
63|84
Servetlerinin toplamı: 82.3 milyar dolar
64
64|84
Şehrin en zengini: Joseph Safra (20.5 milyar dolar)
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65
65|84
17 LOS ANGELES
66
66|84
Milyarder sayısı: 21
67
67|84
Servetlerinin toplamı: 74.5 milyar dolar
68
68|84
Şehrin en zengini: Elon Musk (13.9 milyar dolar)
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69
69|84
=18 PARİS
70
70|84
Milyarder sayısı: 18
71
71|84
Servetlerinin toplamı: 155.4 milyar dolar
72
72|84
Şehrin en zengini: Bernard Arnault (41.5 milyar dolar)
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73
73|84
=18 BANGKOK
74
74|84
Milyarder sayısı: 18
75
75|84
Servetlerinin toplamı: 60.7 milyar dolar
76
76|84
Şehrin en zengini: Charoen Sirivadhanabhakdi (15.8 milyar dolar)
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77
77|84
=20 DELHİ
78
78|84
Milyarder sayısı: 17
79
79|84
Servetlerinin toplamı: 54.7 milyar dolar
80
80|84
Şehrin en zengini: Shiv Nadar (12.3 milyar dolar)
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81
81|84
=20 GUANGZHOU
82
82|84
Milyarder sayısı: 17
83
83|84
Servetlerinin toplamı: 56.3 milyar dolar
84
84|84
Şehrin en zengini: William Ding (17.3 milyar dolar)