İŞ-YAŞAM

En çok milyarder hangi şehirde?

06 Temmuz 2017 Perşembe, 12:26:55

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, en çok milyarderin yaşadığı şehirleri araştırdı. Araştırmada milyarder sayısının yanı sıra, o şehirde yaşayan zenginlerin toplam servetlerini ve en zengin isimleri derledi. İşte aralarında İstanbul ve şehrin en zengini Murat Ülker'in de bulunduğu o şehirler ve en zenginleri...

  • 1 En çok milyarder hangi şehirde?
    1 | 84

    1 NEW YORK

  • 2 En çok milyarder hangi şehirde?
    2 | 84

    Milyarder sayısı: 82

     

  • 3 En çok milyarder hangi şehirde?
    3 | 84

    Servetlerinin toplamı: 397.9 milyar dolar

  • 4 En çok milyarder hangi şehirde?
    4 | 84

    Şehrin en zengini: David Koch (48.3 milyar dolar)

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  • 5 En çok milyarder hangi şehirde?
    5 | 84

    2 HONG KONG

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