İŞ-YAŞAM

Karpuz tarlada kaldı, keçilere yem oldu

07 Temmuz 2017 Cuma, 10:14:45 İHA

Adana'da tarlada kilosu 15-20 kuruşa kadar düşen karpuza alıcı bulamayan çiftçinin ürünü elinde kaldı. Tarlada çürümeye başlayan karpuzlar ise keçilere yem oldu

  • 1 Karpuz tarlada kaldı, keçilere yem oldu
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    Türkiye'deki yıllık 4 milyon ton civarındaki karpuz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Adana'da üretici bu yıl hem sıcak hava, hem ekim alanlarının artması nedeniyle zor durumda kaldı.

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    Geçen yıl toplam 90-100 bin dekar olan karpuz ekili alan, bu yıl 120 bin dekara çıktı. Erkenci hasat döneminde kilosu tarlada 80 kuruştan satışı başlayan daha sonra 40 kuruşa şimdi ise 15-20 kuruşa kadar düşen karpuz üreticinin elinde kaldı.

  • 3 Karpuz tarlada kaldı, keçilere yem oldu
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    Yıllık ortalama 800 bin ton rekolte elde edilen Adana'da karpuz üreticileri kara kara düşünürken, bazı çiftçiler karpuzdan ümidi kesip tarlayı çobanlara bıraktı. Karataş'ın Tuzla Mahallesi'nde karpuz tarlalarının çoğunda karpuzlar çürümeye terk edildi.

  • 4 Karpuz tarlada kaldı, keçilere yem oldu
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    Bazı tarlalarda kalan karpuzlar ise keçilere yem oldu. Vatandaşın markette kilosunu 1-1,5 liraya yediği karpuzu tarlada keçiler yiyor.

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  • 5 Karpuz tarlada kaldı, keçilere yem oldu
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    Üretici Murat Çiftçi ise karpuz üreticisinin çok zor durumda kaldığını belirterek, "Devletimizin buna bir çare bulması lazım. Önüne gelen karpuz ekiyor. Karpuzlarımız yandı, fazla ekiliyor ihracat da yok.

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YORUMLAR 4
  • Misafir
    karpuzdan tiksindik artik bundan sonrada para edecegini sanmiyorum birakin artik su kabak asisimidir nedir.karpuz tadi yok et gibi karpuzlar
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:01
    kardeşim doldur karpuzu kamyona getir İstanbul'a kg 75 kuruştan var sabaha hiç bir şey bulamazsam al git memleketine sonra. yol kenarında bile satarsın
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 11:47
    karpuza kabak aşısı vururken düşünecektiniz bunları insanlar gerçek karpuz yemek için kendisi ekiyor bunu hiç düşündünüz mü ?
  • Misafir
    Kabak aşısından artık karpuz yemiyoruz ailecek
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