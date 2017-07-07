İŞ-YAŞAM

Zeytin atıklarından mangal kömürü üretildi

07 Temmuz 2017 Cuma, 14:37:04 AA

Balıkesir Gömeç'teki pirana satış tesisinde zeytin küspesinden mangal kömürü üreten İzmirli iş adamı, kurduğu fabrikada, patentini aldığı bu ürünün seri üretimine başladı

  • 1 Zeytin atıklarından mangal kömürü üretildi
    1 | 21

    İktisat Fakültesi mezunu Çağrı Kaplan (33), doğalgazın yaygınlaşmasının ardından, pirina olarak sattığı zeytin atıklarından alternatif ürün geliştirmeye karar verdi.

  • 2 Zeytin atıklarından mangal kömürü üretildi
    2 | 21

    Yürüttüğü çalışmalarından olumlu sonuç alan ve zeytin küspesinden kimyasal madde içermeyen doğal mangal kömürü üreten Kaplan, ürünün patentini alarak İzmir'in Torbalı ilçesinde fabrika kurdu ve üretime başladı.

  • 3 Zeytin atıklarından mangal kömürü üretildi
    3 | 21

    Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğalgazın yaygınlaşmasının ardından yakıt olarak kullanılan pirinaya talebin azaldığını, bu nedenle alternatif ürün geliştirmek için çalışmaya başladıklarını anlattı.

  • 4 Zeytin atıklarından mangal kömürü üretildi
    4 | 21

    Pirinanın içinde bulundurduğu enerjiden dolayı kömür üretimine elverişli olduğunu tespit ettiklerini belirten Kaplan, buradan hareketle mangal kömürü ürettiklerini söyledi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Zeytin atıklarından mangal kömürü üretildi
    5 | 21

    Kaplan, piyasadaki mangal kömürlerinin üretiminde ağaçların kullanıldığına, kendi ürünlerinin ise ağaç kesilerek değil ağacın meyvesinin atığından elde edildiğine dikkati çekti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 4
  • Misafir
    Bende yapacam
  • Misafir
    Çok güzel ve desteklenmesi gereken bi proje
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:56
    işte milliyetçilik bu tebrik ederim
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:40
    Bravo.
Kalan karakter : 2000