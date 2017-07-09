İngiltere’deki Türk moda devi Select, kısa bir süre önce faaliyetlerini durduran Markafoni’yi satın almak için dünyanın en önemli e-ticaret şirketlerinden Güney Afrika merkezli Naspers Grubu ile el sıkıştı. Markafoni'nin kısa süre içerisinde tekrar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ise Select Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu tarafından yarın düzenlenecek basın toplantısında paylaşılacak.

İngiltere merkezli Selectfashion.co.uk‘un sahibi olarak tanınan Cafer Mahiroğlu, İngiltere’nin en zengin 100 iş adamı arasında gösteriliyor ve batık markalara duyduğu ilgiyle ünlü.

CAFER MAHİROĞLU KİMDİR

Cafer Mahiroğlu, 1966 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatını lise ile tamamladıktan sonra henüz çocuk yaşlarındayken İstanbul'a geldi ve burada iş hayatına atıldı.

İngilizce öğrenmek için 1980'li yılların sonlarında İngiltere'ye gitti ve burada konfeksiyon sektöründe çalışmaya başladı. Bir süre çalıştıktan sonra, daha önce çalıştığı konfeksiyon atölyesini satın alan Cafer Mahiroğlu, kendi işinin patronu oldu.

1991 yılında Armondi adlı tekstil şirketini de satın alan Cafer Mahiroğlu; Top Shop, New Look, Dorothy, Perkins, Tesco ve Evans gibi ünlü markaların üreticisi oldu.

1983'te kurulan ve 350 mağazasıyla İngiltere'nin köklü markalarından olan Select'in 2007'de mali krizle boğuşmasıyla birlikte şirketi Cafer Mahiroğlu satın aldı ve kısa sürede verimsiz mağazaları kapattı.

Güçlü bir yönetim ile şirketi yeniden ayağa kaldırmayı başaran Cafer Mahiroğlu, günümüzde Select markasıyla sektörde yer almaktadır. Seçkin markalara üretim yapan Cafer Mahiroğlu'nun şirket bünyesinde yaklaşık 7 bin çalışan yer almaktadır.

İngiltere'da faaliyet gösteren Select markasının günümüzde 200'e yakın şubesi bulunmaktadır.

MARKAFONİ 2008'DE KURULDU

2008 yılında Sina Afra, Ahmet Sarı ve Tolga Tatari ortaklığı ile kurulan Markafoni, giyim, aksesuar, kozmetik, ayakkabı, çanta ve dekorasyon başta olmak üzere pek çok kategoride Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü markalarını yüzde 90’a varan özel indirimlerle üyelerine sunuyordu.

Markafoni, 2014 yılında Naspers Grubu'nun sahibi olduğu Güney Afrikalı MIH Allegro BV bünyesine dahil oldu ve kurucu ortakların hiç bir hissesi kalmadı. Şirket hâlen, 129 ülkede faaliyet gösteren, dünyanın en önemli medya ve e-ticaret markalarını bünyesinde bulunduran Naspers Grubu’nun çatısı altında yer alıyor.

Naspers Grubu, Türkiye'de hizmet veren PayU Ödeme Kuruluşu'nu çatı şirketi olmasının yanında, Letgo ve Markafoni şirketlerinin de yatırımcısı konumunda.

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