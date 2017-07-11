Üretim kapasitesini yılda 50 milyona çıkardı

2017 yılı sonuna kadar 12 milyon TL yatırım planlanan tesisin artan kapasitesiyle Wee Baby, yüzde 30’un üzerinde büyüme hedefliyor. Şirket bu yatırımla 25 milyon olan üretim kapasitesini yüzde 100 artırarak 2 katına çıkaracak. Üretim tesisinde yüzde 60 - 65’i kadın olmak üzere toplamda yaklaşık 187 kişi istihdam ediliyor.

Yeni üretim tesisini değerlendiren Wee Baby Genel Müdürü Burak Özbaşoğlu, 31 yıllık bir marka olduklarına dikkat çekerek, "Üretimine hammaddeden başlayarak üretiminin yüzde 90’nını kendisi yapan dünyanın sayılı firmaları arasında yer alıyoruz. Tüm üretim lokasyonlarımızı tek çatı altına topladığımız 15 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan yeni modern tesisimizle üretim kapasitemizi daha da artırıyoruz. Bu sayede potansiyel otomasyon projelerini değerlendirmek ve uygulamak mümkün olacak” dedi.

2017 yılının kendileri için sıçrama yılı olacağına dikkat çeken Özbaşoğlu, “Türkiye içinde ve ihracatta büyümeyi hedefliyoruz. Yeni yatırımımızla birlikte ürün kategorilerinde ve farklı ülkelerde genişleyeceğiz. Artan kapasitemiz ile lojistik ve Ar-Ge çalışmalarımız hız kazanacak. Müşterilerimize daha etkin ve farklı ürün çeşitleriyle de hizmet verebileceğiz” şeklinde konuştu.

2016‘yı, yüzde 17’lik konsolide büyüme ile kapatan şirket Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Türki cumhuriyetleri dahil 24 ülkeye ihracat yapıyor. 2017 yılında ise özellikle Ortadoğu ve Avrupa bölgesinde büyümeyi hedefliyor.