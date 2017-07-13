Ekmeklik buğday fiyatının ton başına 990 TL olduğu açıklandı

Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO), 2017 dönemi hububat alım fiyatlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hububat hasadının yüzde 50 seviyesine ulaştığı belirtildi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, çıklanan fiyatlara kalitesine göre yüzde 5'e kadar artış uygulanacağı bildirildi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"2017 yılı buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 6 artışla 21.8 milyon ton, arpa üretiminin ise yüzde 12 artışla 7.5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde hububat hasadı mayıs ayı içinde başlamış, bugün itibarıyla yüzde 50 seviyesine ulaşmıştır. TMO, 06 Haziran 2017 itibarıyla üreticilere depolama ve finansman imkanı sağlamak amacıyla emanet alımlara başlamış olup 13 Temmuz 2017 tarihine kadar 415 bin ton ürün alımı gerçekleştirmiştir. TMO alım fiyatları 12 Temmuz 2017 itibariyle açıklanmıştır. Anadolu kırmızı sert (AKS) ekmeklik buğday (proteini yüzde 12.5-13, süne oranı yüzde 1'e kadar) alım fiyatı ton başına 940 TL, makarnalık buğday fiyatı ise bin TL/ton olarak belirlenmiştir. Açıklanan fiyatlara kalitesine göre yüzde 5'e kadar artış uygulanacaktır. Buna göre, ekmeklik buğdaylar ton başına 990 TL'ye, makarnalık buğdaylar ton başına bin 70 TL'ye kadar işlem görecektir. Arpa fiyatları üreticiyi memnun edecek seviyede işlem gördüğünden arpa için fiyat açıklamaya gerek görülmemektedir. Ancak emanet karşılığı arpa alımlarına devam edilecektir"

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Toprak Mahsulleri Ofisi