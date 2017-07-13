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İŞ-YAŞAM

Vestel beyaz eşya şirketinde hisse satacak

Vestel Elektronik, Vestel Beyaz Eşya'da yüzde 5'e kadar hisse satmak için SPK'ya başvurdu

13 Temmuz 2017 Perşembe, 16:54:32 Güncelleme: 16:57:29 Reuters

Vestel Elektronik yüzde 94.62 pay sahibi olduğunu Vestel Beyaz Eşya'da halka açıklık oranını artırmak için yüzde 5'e kadar pay satışı yapabileceğini duyurdu.

Vestel Elektronik'ten KAP'a yapılan açıklamada, borsada işlem görür nitelikteki Vestel Beyaz Eşya paylarından şirket sermayesinin yüzde 5'ine kadar olan kısmını temsil eden şirket paylarının uygun şartlar oluşması halinde borsa ve borsa dışında
satmaya karar verildiği ve bu kapsamda bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu belirtildi.

Açıklamada, kararın Vestel Beyaz Eşya'nın mevcut yüzde 5.38 oranındaki halka açıklık oranının artırılarak artan likidite ve
yatırımcı tabanı ile şirket hisse fiyatının daha sağlıklı oluşmasını sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.

 

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