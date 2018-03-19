İş-Yaşam

4-5 milyon lira gelir elde ediliyor

14.07.2017 - 11:58 | Güncelleme: AA

Malatya'da safkan Arap atlarının yetiştirildiği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sultansuyu Tarım İşletmesinde damızlık olarak kullanılan şampiyon atların yavruları dünyaya gelmeye başladı. 2.5 yaşına gelen taylar açık artırma ile satılıyor ve her yıl yaklaşık olarak 4-5 milyon lira gelir sağlıyor

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    Akçadağ ilçesinde 1865'te 27 bin dönümlük arazi üzerinde "Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun" ismiyle kurulan, 1984'ten bu yana da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Sultansuyu Tarım İşletmesinde birbirinden değerli safkan Arap atları yetiştiriliyor.

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    Yüksek dayanıklılıkları dolayısıyla Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılan Arap atları, şimdilerde koşuların gözdeleri arasında yer alıyor.

     

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    Sultansuyu Tarım İşletmesinde son günlerde doğum heyecanı yaşanıyor. Yarışseverlerin bir dönem büyük beğeniyle takip ettiği "Özgünhan, Ateştopu, Onurkaan" gibi atların damızlık olarak kullanıldığı işletmede, ocak ayında başlayan doğumlar devam ediyor.

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    14 aygır, 110 kısrakla yetiştiricilik faaliyeti yapılan İşletmede ocak ayından bu yana 82 tay doğdu, mayıs ortasına kadar 28 yavrunun daha doğması bekleniyor.

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    Taylar doğduktan sonra ilk 6 ay annelerinin yanında kalıyor ve sütle besleniyor. Her gün sabah saatlerinde anneleriyle egzersiz yapan yavruların, zarar görmemesi için işletme personeli bir an olsun gözleri üzerlerinden ayırmıyor. Özel ilgiyle yetiştirilen taylar, 2-2,5 yaşına geldiklerinde açık artırmayla satışa çıkarılıyor. Satışlardan her yıl yaklaşık 4-5 milyon lira gelir elde ediliyor.

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Yorumlar 3
  • Misafir 01 Şubat 2018 Perşembe 13:54
    maşallah suphanallah
  • Misafir 04 Şubat 2018 Pazar 09:07
    manşaallah çok güzel ve asaletli hayvanlar
  • Misafir 04 Şubat 2018 Pazar 09:08
    manşaallah çok güzel ve asaletli hayvanlar:heart_eyes:
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