Taylar doğduktan sonra ilk 6 ay annelerinin yanında kalıyor ve sütle besleniyor. Her gün sabah saatlerinde anneleriyle egzersiz yapan yavruların, zarar görmemesi için işletme personeli bir an olsun gözleri üzerlerinden ayırmıyor. Özel ilgiyle yetiştirilen taylar, 2-2,5 yaşına geldiklerinde açık artırmayla satışa çıkarılıyor. Satışlardan her yıl yaklaşık 4-5 milyon lira gelir elde ediliyor.
"Taylarımız dünyaya geldikten sonra ilk 6 ay sadece anne sütüyle besleniyorlar. Daha sonra annelerinden ayırıp, farklı bir tavlada bakıma alıyoruz. Taylarımıza gözümüz gibi bakıyoruz, onlar bizim için çok kıymetli. Taylarımız geleceğin şampiyonları. Onlara herhangi bir zarar gelmemesi için gece, gündüz gözetim altında tutuyoruz."
Güler, işletmelerinin Türk atçılığına büyük ve önemli hizmetler veren değerli atlar yetiştirdiğini, yeni doğan atlarla bu başarıyı sürdüreceklerini ifade etti. Tayların 2-2,5 yaşından sonra TİGEM bünyesinde açık artırmayla satışa sunulacağını aktaran Güler, bu satışlardan önemli miktarda gelir elde edildiğini kaydetti. Güler, yetiştirdikleri şampiyon adayı tayların 3 yaşından sonra hipodromlarda boy gösterdiğini de sözlerine ekledi.
8 MİLYON LİRALIK GELİR BEKLENİYOR
Mahmudiye ilçesinde kurulu Anadolu Tarım İşletmesi 2 asırlık geçmişiyle Türk at yarışı tarihinin en önemli Arap atlarına ev sahiliği yaptı. Şimdilerde işletme, haralarındaki yarış tarihine adını altın harflerle yazdıran safkan Arap atlarıyla, geleceğin şampiyonlarını büyük bir titizlikle pistlere kazandırmak için çalışıyor.
"Şimdiye kadar 14'ü erkek 29 tayımız oldu. Yıllık ortalama 100 tayımız oluyor. Yılda iki kez tay satışımız oluyor. Bunlardan biri Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde yapılıyor. Burada koşu tayı İstanbul'da ise elit tayı satışı oluyor. Karacabey'de yıllık ortalama 70 baş koşu tayı, İstanbul Veli Efendi Hipodromunda da 15 baş 2 yaşında erkek tay satılıyor. Geçen yıl tay satışından 7 milyon lira gelir elde ettik. Bu yıl satmayı planladığımız 90 taydan 8 milyon liralık gelir bekliyoruz."
"Halihazırda koşan şampiyon taşlarımız var. İşletmemizce yetiştirilen Karaüzüm adlı Arap atı, bütün zamanların yarış atları arasında en yüksek gelir getiren Arap atlarından. Semend, Denizim, Serhantay gibi önemli taylarımız koşmaya devam ediyor. Kurumumuz şampiyonlar yetiştirdi, yetiştirmeye de devam edecek."
Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 2015-2016 doğumlu "Begümtay, Serpintay, Kozatay, Sadaret, Sabriye, Handecik, Kafkas Prensesi, Aşık Kafkas, Özezgi, Aydankız, Behiyetay, Sacidetay, Selda hanım, Sermintay, Hadrakız, Güzincan, Eceser, Kutyürek" adlarını taşıyan şampiyon adayı safkan Arap tayları, 18 Temmuz'da Karacabey Tarım İşletmesinde yeni sahiplerini bulacak.
İşletmede yetiştirilen 16 elit tay ise 24 Ekim'de Veliefendi Hipodromu'nda satışa çıkacak.
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Hamdi Yücel yaptığı açıklamada, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetlerini sürdürdükleri işletmede, 440 atla yetiştiricilik yaptıklarını belirtti.
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