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"Şimdiye kadar 14'ü erkek 29 tayımız oldu. Yıllık ortalama 100 tayımız oluyor. Yılda iki kez tay satışımız oluyor. Bunlardan biri Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde yapılıyor. Burada koşu tayı İstanbul'da ise elit tayı satışı oluyor. Karacabey'de yıllık ortalama 70 baş koşu tayı, İstanbul Veli Efendi Hipodromunda da 15 baş 2 yaşında erkek tay satılıyor. Geçen yıl tay satışından 7 milyon lira gelir elde ettik. Bu yıl satmayı planladığımız 90 taydan 8 milyon liralık gelir bekliyoruz."