Taylar doğduktan sonra ilk 6 ay annelerinin yanında kalıyor ve sütle besleniyor. Her gün sabah saatlerinde anneleriyle egzersiz yapan yavruların, zarar görmemesi için işletme personeli bir an olsun gözleri üzerlerinden ayırmıyor. Özel ilgiyle yetiştirilen taylar, 2-2,5 yaşına geldiklerinde açık artırmayla satışa çıkarılıyor. Satışlardan her yıl yaklaşık 4-5 milyon lira gelir elde ediliyor.