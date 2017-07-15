Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TRT Haber’e 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ekonominin geldiği nokta ve yabancı yatırımcı algısına dair açıklamalar yaptı.

Darbe girişiminin Türkiye’ye yapılan en büyük ihanet olduğunu belirten Mehmet Şimşek, “Hedef, Türkiye’nin demokrasisini rayından çıkarmaktı” dedi. Darbe girişiminin, ekonomiye etkisini sınırlı tutmak için büyük mücadele verdiklerini anlatan Mehmet Şimşek bunda başarılı olduklarını açıkladı.

Türkiye hakkında oluşturulan olumsuz algı operasyonlarını bertaraf etmek için hain darbe girişiminden hemen sonra bütün küresel yatırımcılarla bir seri telekonferans gerçekleştirdiğini belirten Şimşek, “Ardından ben ve diğer bakan arkadaşlarla Tokyo’dan Washington’a kadar her tarafa gittik. Türkiye’nin esas hikâyesinde bir değişiklik olmayacağını bu hain darbe girişiminden çok geçmeden Türkiye’nin toparlanacağını söyledik” dedi.

"ŞOKLARA DAYANIKLIYIZ"

Türkiye algısının hızla değiştiğini belirten Şimşek, “Yurtdışında FETÖ, bölücü terör örgütü ve diğer şer odaklarının yaptığı tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen Türkiye’ye küresel yatırımcı dönmeye başladı. Türkiye’ye fon akışı artmaya devam etti. Türkiye’nin yatırımcı algısı şimdi iyileşiyor” dedi.

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