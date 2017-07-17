Ozan Özkural
İŞ-YAŞAM

Ozan Özkural, Brookings Enstitüsü Dış Politika Liderlik Konseyi'ne kabul edildi

Yatırım Bankacısı ve fon yöneticisi Ozan Özkural, Brookings Enstitüsü Dış Politika Liderlik Konseyi’ne kabul edildi. Özkural, Konseye 45 yaş altında kabul edilen ilk üye oldu

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:02:44 Güncelleme: 16:04:22

Uluslararası finans piyasalarında uzun zamandır tanınan bir isim olan Ozan Özkural, önemli bir başarıya imza attı. Ozan Özkural, Brookings Enstitüsü’ne kabul edilmekten büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Enstitünün, yılbaşında gerçekleştirilen toplantısında “küresel jeopolitika ve finansman” konusunda Türkiye hakkında bir konuşma yaptığını kaydeden Ozan Özkural, Mart ayındaki toplantıya da misafir olarak davet edildiğini ve bu toplantıyı takiben Enstitüden üyelik konusunda teklif aldığını bildirdi.

Brookings Enstitüsü Dış Politika Liderlik Konseyi’nde, Carlyle grubunun kurucusu ve CEO'su David Rubenstein, Univision'ın milyarder kurucusu ve CEO'su Haim Saban ve milyarder İsrailli işadamı Poju Zabluzowich gibi önemli isimler yer alıyor. Ozan Özkural, Konseye 45 yaş altında kabul edilen ilk üye oldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme