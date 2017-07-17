Ozan Özkural, Brookings Enstitüsü Dış Politika Liderlik Konseyi'ne kabul edildi

Uluslararası finans piyasalarında uzun zamandır tanınan bir isim olan Ozan Özkural, önemli bir başarıya imza attı. Ozan Özkural, Brookings Enstitüsü’ne kabul edilmekten büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Enstitünün, yılbaşında gerçekleştirilen toplantısında “küresel jeopolitika ve finansman” konusunda Türkiye hakkında bir konuşma yaptığını kaydeden Ozan Özkural, Mart ayındaki toplantıya da misafir olarak davet edildiğini ve bu toplantıyı takiben Enstitüden üyelik konusunda teklif aldığını bildirdi.

Brookings Enstitüsü Dış Politika Liderlik Konseyi’nde, Carlyle grubunun kurucusu ve CEO'su David Rubenstein, Univision'ın milyarder kurucusu ve CEO'su Haim Saban ve milyarder İsrailli işadamı Poju Zabluzowich gibi önemli isimler yer alıyor. Ozan Özkural, Konseye 45 yaş altında kabul edilen ilk üye oldu.